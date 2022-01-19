Отражение внешней агрессии: в Белоруссию на учения прибыли первые подразделения российской армии

В Белоруссию прибыли первые подразделения Вооруженных сил России для участия в учениях «Союзная решимость-2022». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ. По данным ведомства, планируется отработать мероприятия по усилению защиты границы Союзного государства и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму.

«Подразделения Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, со штатной техникой и вооружением совершили марш комбинированным способом (своим ходом и железнодорожным транспортом) на незнакомые полигоны к местам выполнения учебных задач на территории Республики Беларусь», – пояснили в Минобороны.

Сообщается, что маневры пройдут на полигонах «Домановский», «Гожский», «Обуз-Лесновский», «Брестский» и «Осиповичский», а также отдельных участках местности в Белоруссии. Планируется задействовать аэродромы «Барановичи», «Лунинец», «Лида» и «Мачулищи». «В ходе учения будут выполняться мероприятия по усилению охраны Государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп условного противника», – говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, привлекаемое на учения количество военнослужащих и техники соответствует Венскому документу 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Учения продлятся до 20 февраля.

Москва, Мария Соколова

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