Правительство РФ снова саботирует поручение Путина

Правительство РФ не выполняет поручение главы государства по изменению системы оплаты труда медиков. Об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его словам, премьер-министру Михаилу Мишустину направлено письмо с требованием ускорить реализацию соответствующего пилотного проекта.

Парламентарий обратил внимание, что сегодня зарплата медиков зачастую зависит от воли руководителя, а не квалификации и профессионализма. «Новую систему в правительстве собирались выстроить таким образом, чтобы врачу стало выгодно работать и повышать свою квалификацию, а не вкалывать на две ставки в надежде получить хоть какие-то приемлемые деньги. Между тем, проект запущен не был, и поэтому нам приходится обращаться к Михаилу Мишустину», – пояснил Миронов, подчеркнув, что эксперимент должен коснуться более 400 медучреждений, но реализация пилотного проекта, судя по заявлениям на местах, начнётся не раньше 2023 года.

«В сфере здравоохранения уже существует серьезный дефицит медицинских кадров, и отток медработников продолжается, в том числе и потому, что рост заработных плат в отрасли обеспечивался в значительной степени за счет сокращения численности медицинских работников и существенного увеличения трудовой нагрузки на оставшихся сотрудников», – отмечается в письме в письме к Мишустину.

Президент РФ Владимир Путин два года назад дал поручение Правительству вернуться к единым правилам по заработной плате в России. С 2022 года планировалось запустить пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда медработников в семи регионах – в Якутии, Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской, Тамбовской областях и Севастополе. По итогам реализации проекта зарплата медиков должна была стать не меньше средней по региону, в котором они работают. Также планировалось уменьшить различия в зарплатах врачей и медсестёр в разных регионах и привести их оклады к единой системе.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»