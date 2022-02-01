В Москве в три раза увеличили число операторов службы 122

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить число операторов «горячей линии» 122 до семи тысяч. Как сообщила пресс-служба столичного правительства, это в три раза больше, чем две недели назад.

В то же время число каналов связи на линии 122 также увеличено – более чем в четыре раза (с пяти до 21 тысячи), что позволяет выдерживать большой поток одновременных звонков, благодаря чему горожане быстрее получить медицинскую помощь.

Операторы круглосуточно консультируют горожан по вопросам оказания медицинской помощи, записывают на прием к врачу, а с 07:00 до 24:00 принимают заявки на вызов врача на дом. В экстренных случаях звонки переадресовываются в службу скорой помощи.

«На линии работает голосовой помощник, который уточняет у звонящего ситуацию и передает информацию оператору. Оператор сразу понимает состояние обратившегося и быстрее оказывает помощь – ему остается только зарегистрировать вызов врача или передать звонок в скорую. Таким образом, за смену оператор может принять в несколько раз больше вызовов и помочь большему числу горожан», – пояснили в мэрии.

Тем, кто не дождался ответа специалиста из-за высокой нагрузки на линию, операторы перезванивают по завершении пиковых часов. Чтобы получить обратный звонок, заявителям не нужно ничего делать. Система сама найдет звонки, оставшиеся без ответа, и добавит их в базу операторов для обзвона.

Только за последнюю неделю операторы перезвонили горожанам более 25 тысяч раз.

Москва, Светлана Антонова

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