В Москве возбуждено уголовное дело после падения ребенка с высоты 18 этажа

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) после обнаружения тела малолетнего ребенка с повреждениями, характерными при падении с большой высоты. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.

Как уточняется, ЧП произошло накануне на Лухмановской улице. Установлено, что ребенок 2017 года рождения упал с высоты 18 этажа.

«В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются родственники, соседи и возможные очевидцы трагедии», – сообщили в СКР.

По предварительным данным, которые приводит РИА «Новости» со ссылкой на источник, в правоохранительных органах, перед трагедией мальчик, родители которого – уроженцы Таджикистана, играл в общем коридоре подъезда.

Москва, Светлана Антонова

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