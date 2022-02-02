В московском оперштабе уточнили, как получить больничный онлайн

В Москве при симптомах ОРВИ, гриппа и заболевании коронавирусом, как и после контакта с зараженным, больничный лист можно открыть и закрыть только в электронном виде. Об этом говорится в сообщении столичного оперштабе по борьбе с Covid-19.

В частности, при симптомах ОРВИ, оформляя заявку на первичную аудиоконсультацию с врачом поликлиники на портале mos.ru, нужно отметить необходимость оформления больничного. Врач по итогам онлайн-приема сам откроет его на 7 дней. В случае посещения доктора в поликлинике, врач также сам откроет электронный больничный на 7 дней, при выявлении COVID – на 14.

«Если вы не можете посетить поликлинику в силу маломобильности или тяжёлого течения заболевания – вы можете вызвать врача на дом, позвонив по номеру 122. По итогу осмотра в случае установления диагноза ОРВИ врач откроет электронный больничный на 7 дней, при выявлении COVID – на 14», – пояснили в оперштабе.

При заболевании коронавирусом, система также откроет больничный сама. «Если пациент сдал ПЦР-тест в Москве, его результат автоматически попадает в единую лабораторную систему. В случае положительного результата с таким пациентом инициативно связывается врач и в зависимости от его состояния проводит аудиоконсультацию и дистанционно открывает больничный или в случае маломобильности пациента или тяжелого течения заболевания оформляет вызов на дом (больничный в этом случае открывается во время визита)», – уточняется в сообщении.

После общения с заболевшим коронавирусом оформить больничный можно только после того, как носитель вируса подтвердил факт контакта, заполнив электронную форму (https://covidcontact.mos.ru/). «Если вы контактировали с заболевшим COVID-19 на работе, уточните, передал ли ваш работодатель эти сведения в оперштаб Москвы. Проверьте, что с момента вакцинации или перенесённого COVID-19 прошло более 6 месяцев (в противном случае вы не обязаны соблюдать карантин, и больничный вам не будет оформлен). После этого оставьте заявку на открытие больничного по контакту на сайте Депздрава Москвы», – поясняется в сообщении.

Закрытие больничных листов всегда происходит дистанционно, документ автоматически будет направлен работодателю – в поликлинику приходить не нужно. «До окончания его срока с пациентом связывается врач. После уточнения самочувствия через аудиоконсультацию он дистанционно закрывает или продлевает больничный», – подчеркнули в оперштабе.

В Москве за последние сутки выявлено 23 784 случая Covid-19, госпитализировано – 1617 больных, умерли 78 человек. В целом по России за это время подтверждено 141 883 заражения коронавирусной инфекцией, скончались 678 человек.

Москва, Мария Соколова

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