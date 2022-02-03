Большие панды определили лидеров пекинской Олимпиады

Большие панды в Московском зоопарке по имени Жуи и Диндин определили лидеров общекомандного зачета зимней Олимпиады в Пекине, которая стартует 4 февраля. Как сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы, по версии животных, больше всего медалей завоюют спортсмены из России, Китая, Германии и США.

Как уточняется в сообщении, пандам предложили по пять одинаковых конусов с флагами стран-участниц, которые представят на Олимпиаде наибольшее количество спортсменов. Чтобы предсказание было непредвзятым, предметы не заполняли никакими лакомствами. Диндин достались конусы с флагами Китая, Швеции, Нидерландов, России и Австрии, Жуи выбирал между Норвегией, Канадой, США, Швейцарией и Германией. При этом Диндин схватила конус с российским флагом и заключила его в свои объятия, после чего приблизилась к игрушке с флагом Китая, и прыгнула, повалив ее на землю.

Жуи неспешно обнюхал каждый конус по очереди, и выбрал Германию. Самец даже сорвал флаг и разгрыз понравившуюся ему игрушку. Затем панде понадобилось еще немного времени на размышления. Жуи прогулялся по своему жилищу и вскоре вернулся к конусу с флагом США.

Как отмечают в зоопарке, во время проведения соревнований планируется предложить пандам предсказать победителей в конкретных видах спорта, например, в фигурном катании или хоккее.

Москва, Светлана Антонова

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