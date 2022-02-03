Сюрпризы возможны всегда: Россия способна попасть в число фаворитов пекинской Олимпиады

Россия вправе рассчитывать на очень высокое место в общекомандном зачете на предстоящей Олимпиаде в Пекине. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал олимпийский чемпион, рекордсмен мира по конькобежному спорту, глава Олимпийского совета Москвы Николай Гуляев сегодня на пресс-конференции. По его оценке, основные фавориты очевидны, но сюрпризы возможны.

«Думаю, что будет большое количество сюрпризов в традиционных видах спорта, где китайцы уже на протяжении многих лет показывают довольно-таки высокий результат. Наверное, сборная США, Канады, Норвегии, Германии, ну голландцы – это только конькобежный спорт. Успешное выступление в этом виде программы тоже позволит им занять довольно-таки высокое место в неофициальном командном зачете. Это вопрос к тому, как важно хорошо выступать в медалеемких видах. Это помогает команде занять более высокое общекомандное место в так называемом неофициальном командном зачете», – пояснил Гуляев.

По его словам, на Олимпиаде «сюрпризов можно ожидать всегда», но в ряде видов спорта представители российской команды способны очень успешно выступить. «Выступление сборной России по хоккею может существенно улучшить фон от этой Олимпиады. Имею ввиду успешное выступление. На втором месте стоит биатлон. Тут тоже имеем все шансы. Но, к сожалению, то, что мы видели в предолимпийском сезоне, российские биатлонисты не демонстрировали тот результат, которого от них ждали. Но время есть. Олимпиада стартует только завтра. Думаю, что все-таки и девчонки, и ребята должны достойно выступить в этом традиционном нашем виде спорта», – отметил Гуляев.

«Не стоит сбрасывать со счетов и лыжные гонки. У нас там очень серьезная дружина лыжников, и я уверен, что мы соберем довольно-таки богатый урожай. И конечно же такой исконно русский вид спорта как фигурное катание… Там мы можем рассчитывать на очень высокий результат. Мы можем рассчитывать на медали и во фристайле, потом различные виды – и бобслей, и сани, и скелетон, что не раз уже происходило. Поэтому, если все команды сборной выступят так, а может чуть лучше, чем мы этого ожидаем, то российская команда вправе рассчитывать на очень высокое место в командном зачете», – подчеркнул он.

Кроме того, Гуляев согласился с прогнозами панд из Московского зоопарка, которые определили фаворитами пекинской Олимпиады Россию, Китай, Германию и США. «С пандами из Московского зоопарка очень сложно спорить, поскольку прогнозы – дело неблагодарное. Наверное, полностью соглашусь с прогнозом этих замечательных животных. Единственное, что хотелось бы добавить, чтобы порядок расположения этих стран был несколько другой, чтобы Россия была все-таки наверху», – сказал он.

Зимняя Олимпиада в Пекине будет проходить с 4 по 20 февраля. Более 5 тысяч спортсменов будут состязаться в 15-ти видах спорта. Будет разыграно 109 комплектов медалей. Россию на этой Олимпиаде представят 212 спортсменов, которые выступят в нейтральном статусе под флагом Олимпийского комитета. Вместо гимна РФ будет звучать музыка Петра Чайковского.

Москва, Мария Соколова

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