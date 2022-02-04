российское информационное агентство 18+

Вакцинация детей началась

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 4 февраля 2022, 12:29 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Беспилотное такси в Москве будет запущено в 2022 году

В Москве в нынешнем году на некоторых маршрутах в рамках эксперимента, который одобрен Мосгордумой, будут запущены беспилотные такси «Яндекса». Об этом сообщил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов. По его словам, беспилотный транспорт может решить проблему нехватки водителей.

Предполагается, что переход на беспилотные автомобили будет плавный, поэтому таксисты и курьеры без работы не останутся. Будут запущены программы переобучения и переквалификации.

«Стоит понимать, что никакого бума беспилотников в ближайшее время не будет, но, мы считаем, что именно городской транспорт может стать драйвером в этом направлении. Беспилотный трамвай – такое будущее вполне реалистично. Все это заложено в транспортную программу Москвы, и мы ждем новейшие российские решения и готовы с ними работать в столице», – уточнил Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении департамента транспорта.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Правительство Москвы

В московском оперштабе уточнили, как получить больничный онлайн / В Москве в три раза увеличили число операторов службы 122 / Мэрия Москвы объявила о начале прививочной кампании от Covid-19 для подростков / СМИ: Мэрия Москвы пока не планирует вводить локдаун на фоне рекордного роста заболеваемости Covid-19 / Власти Москвы высказались о перспективах новых ковид-ограничений / Москвичей попросили отказаться от планового посещения поликлиник / В Москве вновь ужесточен контроль за соблюдением масочного режима / Нагрузка выросла на треть: в Москве из-за «омикрона» готовы в два раза увеличить число операторов «неотложки»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Технологии, Транспорт, Правительство Москвы,