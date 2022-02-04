Беспилотное такси в Москве будет запущено в 2022 году

В Москве в нынешнем году на некоторых маршрутах в рамках эксперимента, который одобрен Мосгордумой, будут запущены беспилотные такси «Яндекса». Об этом сообщил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов. По его словам, беспилотный транспорт может решить проблему нехватки водителей.

Предполагается, что переход на беспилотные автомобили будет плавный, поэтому таксисты и курьеры без работы не останутся. Будут запущены программы переобучения и переквалификации.

«Стоит понимать, что никакого бума беспилотников в ближайшее время не будет, но, мы считаем, что именно городской транспорт может стать драйвером в этом направлении. Беспилотный трамвай – такое будущее вполне реалистично. Все это заложено в транспортную программу Москвы, и мы ждем новейшие российские решения и готовы с ними работать в столице», – уточнил Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении департамента транспорта.

Москва, Светлана Антонова

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