«Ситуация может взорваться в любой момент»: эксперт оценил вероятность военных провокаций Киева во время Олимпиады

Запад может взорвать ситуацию в Донбассе и втянуть в горячий конфликт Россию на фоне бесконтрольной милитаризации Украины. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. По его оценке, вероятность начала полномасштабных военных действий Киевом во время пекинской Олимпиады по примеру грузинских событий 2008 года крайне мала, но все-таки существует.

«Те тенденции, которые мы наблюдаем последние несколько лет в рамках конфликта на Донбассе, не подразумевают, что может резко измениться военно-стратегическая ситуация. Достаточно наивно полагать, что та или другая сторона себе сейчас прорабатывают на кратчайшую перспективу какие-то значительные наступательные действия. И одна, и другая сторона прекрасно понимают потенциальную катастрофу, которая может случиться в случае подобного сценария. Но это касается стратегических инициатив. В контексте той ситуации, которая сейчас существует по нагнетанию, конечно же могут проявляться различного рода провокации, которые могут применяться как в зоне конфликта, так и в других пограничных регионах либо регионах, которые близко находятся со станами-союзниками», – пояснил Денисов.

Политолог обратил внимание усиленную милитаризацию Украины, что увеличивает вероятность провокаций. «Тенденции, связанные с милитаризацией региона, подразумевают, что конечно же далеко не все то вооружение, которое поступает, может попасть в руки людей, структур, которые полностью контролируются, допустим, центральным правительством. И в этом отношении, конечно, угроза и риск того, что возможны провокации, увеличивается», – отметил он.

При этом Денисов допустил вероятность провокаций на территории России, чтобы попытаться втянуть Москву в конфликт на юго-востоке Украины. «Проблема состоит как раз в том, что особенно радикальные элементы в вооруженных силах Украины, которые далеко не все полностью контролируются министерством обороны, нацполицией и правительством, вполне могут пойти на подобного рода провокации, чтобы как раз сдетонировала эта ситуация. Вот почему и существует эта проблема – потенциально огромное количество на самом деле возможностей для подобных провокаций, и откуда их ждать сейчас не совсем понятно», – уточнил эксперт.

«Четко и точно просчитать, где эти провокации возникнут, каким образом они будут реализовываться, просто не представляется возможным. Можно сделать подборку 20-30 различных вариантов, но это – что называется «пальцем в небо». Ситуация напряженная, нестабильная и может в любой момент взорваться, но в целом предпосылок для полномасштабного возобновления конфликта пока нет», – полагает Денисов.

По оценке политолога, Запад вряд ли пойдет на то, чтобы руками Киева нарушить перемирие в дни Олимпиады в Китае, как это уже происходило в Грузии в 2008 году. «Но тут опять-таки, если, допустим, ряд западных стран – мы знаем, что у них точно также очень серьезна напряженность во взаимоотношениях Китаем – решит испортить эту Олимпиаду, а для китайцев это действительно знаковое событие, к которому они очень готовились и хотят продемонстрировать всему миру свои достижения за последние годы, то конечно же западные государства могут пойти на то, чтобы руками Украины подобную провокацию совершить. Это может быть, и это вполне вероятно. Но они тоже прекрасно понимают, какой будет реакция Китая в таком случае. И бесследно подобного рода манипуляции конечно же не пройдут. Существуют огромные риски по тем ответам, которые могут за подобные провокации быть даны государствам или группам государств, которые будут стоять за этим», – заключил Денисов.

Москва, Мария Соколова

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