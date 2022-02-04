Китай поддержал Россию в гарантиях безопасности: Путин и Си Цзиньпин назвали главные угрозы человечества

Сегодня президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выступили с совместным заявлением, в котором назвали ключевые принципы мироустройства и угрозы мирному развитию, которые исходят, в том числе, из США. При этом лидер Китая поддержал принципиальные требования России к Западу о европейской безопасности и нерасширении Североатлантического альянса.

В заявлении обращается внимание, что в настоящее время мир переживает масштабные перемены, человечество вступает в новую эпоху стремительного развития и масштабных преобразований. «Вместе с тем на фоне продолжающейся в мире пандемии новой коронавирусной инфекции с каждым днем все более осложняется ситуация в сфере международной и региональной безопасности, множатся глобальные вызовы и угрозы. Некоторые силы, представляющие меньшинство на мировой арене, продолжают отстаивать односторонние подходы к решению международных проблем и прибегать к силовой политике, практикуют вмешательство во внутренние дела других государств, нанося ущерб их законным правам и интересам, провоцируют противоречия, разногласия и конфронтацию, препятствуют развитию и прогрессу человечества, что вызывает неприятие со стороны международного сообщества», – подчеркнули лидеры РФ и КНР.

При этом Путин и Си Цзиньпин обратились с призывом ко всем государствам укреплять диалог и взаимное доверие, отстаивать такие общечеловеческие ценности, как мир, развитие, равенство, справедливость, демократия и свобода, уважать права народов на самостоятельный выбор пути развития своих стран, а также суверенитет и интересы государств в области безопасности и развития, защищать международную систему, опирающуюся на центральную роль ООН, миропорядок, основанный на международном праве, добиваться подлинной многосторонности при центральной и координирующей роли ООН и ее Совета Безопасности, содействовать демократизации международных отношений, обеспечивать достижение мира, стабильности и устойчивого развития на земле.

При этом Россия и Китай заявили о единстве в понимании того, что демократия является общечеловеческой ценностью, а не привилегией отдельных государств, ее продвижение и защита – общая задача всего мирового сообщества. Но в то же время «попытки отдельных государств навязывать другим странам свои «демократические стандарты», присвоить себе монопольное право на оценку уровня соответствия критериям демократии, проводить разделительные линии по идеологическим признакам, в том числе через создание узкоформатных блоков и ситуативных альянсов, представляют собой пример попрания демократии и отступления от ее духа и истинных ценностей. Подобные попытки выступать в роли гегемона представляют серьезную угрозу глобальному и региональному миру и стабильности, подрывают устойчивость миропорядка, констатировали руководители России и Китая.

Вместе с тем Москва и Пекин подтвердили «твердую взаимную поддержку в вопросах защиты своих коренных интересов, государственного суверенитета и территориальной целостности, выступают против вмешательства внешних сил в свои внутренние дела. Россия и Китай выступают против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах, намерены противостоять вмешательству внешних сил под каким бы то ни было предлогом во внутренние дела суверенных стран, выступают против «цветных революций» и будут наращивать взаимодействие в вышеупомянутых областях».

Путин и Си Цзиньпин считают, что отдельные государства, военно-политические союзы или коалиции преследуют цель получения прямо или косвенно односторонних военных преимуществ в ущерб безопасности других, в том числе методами недобросовестной конкуренции, усиливают геополитическое соперничество, раздувают антагонизм и конфронтацию, серьезно подрывают порядок в сфере международной безопасности и глобальную стратегическую стабильность.

«Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен «холодной войны», уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран, многообразие их цивилизационных и культурно-исторических укладов, объективно и справедливо относиться к мирному развитию других государств. Стороны выступают против формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе закрытых блоковых структур и противоборствующих лагерей, сохраняют высокую бдительность относительно негативного влияния на мир и стабильность в этом регионе индо-тихоокеанской стратегии США. Россия и Китай прилагают последовательные усилия в интересах строительства равноправной, открытой, инклюзивной, не направленной против третьих стран системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), обеспечивающей мир, стабильность и процветание», – говорится в заявлении лидеров России и Китая.

В то же время Путин и Си Цзиньпин подчеркнули, что приветствуют совместное заявление лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений, и считают, что всем ядерным государствам следует отказаться от менталитета «холодной войны» и «игр с нулевой суммой», снижать роль ядерного оружия в своей политике по обеспечению национальной безопасности, вывести развернутые за рубежом ядерные вооружения, исключить ничем не ограниченное развитие глобальной противоракетной обороны (ПРО), предпринять действенные шаги для снижения рисков возникновения ядерных войн и любых вооруженных конфликтов между странами, обладающими военными ядерными потенциалами.

При этом Москва и Пекин всерьез обеспокоены созданием США, Великобританией и Австралией (AUKUS) «трехстороннего партнерства в сфере безопасности», которое предусматривает углубление сотрудничества между его участниками в сферах, затрагивающих стратегическую стабильность, в частности, их решением начать сотрудничество в области атомных подводных лодок. «Россия и Китай полагают, что такие действия противоречат задачам обеспечения безопасности и устойчивого развития АТР, усиливают опасность запуска в регионе гонки вооружений и создают серьезные риски ядерного распространения. Стороны решительно осуждают подобные шаги и призывают участников AUKUS добросовестно выполнять свои обязательства по ядерному и ракетному нераспространению, вместе защищать мир, стабильность и развитие в регионе». – говорится в заявлении.

«Китайская сторона относится с пониманием и поддерживает выдвинутые Российской Федерацией предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе. Стороны отмечают, что денонсация США ряда важных международных соглашений в сфере контроля над вооружениями крайне негативно сказывается на международной и региональной безопасности и стабильности. Стороны выражают озабоченность продвижением планов США по развитию глобальной противоракетной обороны и развертыванию ее элементов в различных регионах мира в сочетании с наращиванием потенциала высокоточного неядерного оружия в целях обезоруживающих ударов и решения других стратегических задач», – уточняется в документе

В заявлении, опубликованном на сайте Кремля, также говорится о необходимости углубления международного сотрудничества во всех сферах, которые представляют важность для успешного и мирного развития человечества. Речь идет, в том числе, о международной торговле, освоении космоса, сохранении экологии и здоровья населения, необходимости уничтожения химического оружия, обеспечении глобальной кибербезопасности и соблюдении основополагающих норм международного права.

Москва, Светлана Антонова

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