В Подмосковье пропал бывший высокопоставленный чиновник: спасатели нашли его квадроцикл

В Подмосковье обнаружен квадроцикл бывшего заместителя министра юстиции Владимира Ялунина, который пропал накануне вечером в районе села Аксиньино в городском округе Одинцово. Предположительно экс-чиновник провалился под лед, передает РИА «Новости».

Как сообщается следы квадроцикла были найдены около церкви в районе села Козино, ведущие к Москве-реке. В десяти метрах от берега был обнаружен разлом льда.

«Выполнено четыре погружения, обнаружен квадроцикл», – уточнили в региональном главке МЧС.

Владимиру Ялунину 70 лет. В 1998-2004 годах занимал должность начальника Главного управления исполнения наказаний Минюста, с 2004 по 2006 был заместителем главы ведомства.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»