К поискам пропавшего в Подмосковье экс-чиновника подключен центральной аппарат СКР

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил криминалистам центрального аппарата ведомства подключиться к поисковым мероприятиям и выяснению всех обстоятельств исчезновения в Подмосковье бывшего заместителя министра юстиции РФ Владимира Ялунина, который предположительно провалился под лед на квадроцикле.

В пресс-службе СКР уточнили, что по факту исчезновения экс-чиновника следственными органами СК России по Московской области организована доследственная проверка. На месте происшествия, где продолжают работать сотрудники экстренных служб и следователи, обнаружен разлом льда, площадь которого примерно соответствует размерам квадроцикла.

ЧП произошло в ночь с 5 на 6 февраля. Согласно последней информации, спасателям удалось поднять из реки квадроцикл. Поиски Ялунина продолжаются.

Москва, Светлана Антонова

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