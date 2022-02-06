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Воскресенье, 6 февраля 2022, 15:05 мск

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К поискам пропавшего в Подмосковье экс-чиновника подключен центральной аппарат СКР

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил криминалистам центрального аппарата ведомства подключиться к поисковым мероприятиям и выяснению всех обстоятельств исчезновения в Подмосковье бывшего заместителя министра юстиции РФ Владимира Ялунина, который предположительно провалился под лед на квадроцикле.

В пресс-службе СКР уточнили, что по факту исчезновения экс-чиновника следственными органами СК России по Московской области организована доследственная проверка. На месте происшествия, где продолжают работать сотрудники экстренных служб и следователи, обнаружен разлом льда, площадь которого примерно соответствует размерам квадроцикла.

ЧП произошло в ночь с 5 на 6 февраля. Согласно последней информации, спасателям удалось поднять из реки квадроцикл. Поиски Ялунина продолжаются.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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