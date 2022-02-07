«Это подстава всей стране»: Путину готовят «подарок» к выборам-2024

В России активизировалась ликвидация системы управления, что грозит обернуться серьезными рисками для главы государства Владимира Путина во время президентских выборов-2024. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов сегодня на парламентских слушаниях в Госдуме по реформе ЖКХ. Политик обратил внимание, что каждая реформа, проводившаяся за последние 30 лет, «закончилась крупным поражением».

«Реформа промышленности уничтожила 80 тысяч предприятий. Реформа, связанная с образованием и наукой, разгромила лучшую советскую систему образования, на которой учились все в мире, в том числе американцы. Реформа науки оставила науку без научно-исследовательской базы – отобрали, отдали чиновникам. Реформа ЖКХ создала условия, когда две трети населения страны недовольны работой этой отрасли. Поэтому перед правительством, всеми структурами власти стоит исключительно острая задача – каким образом привести в нормальное состояние ту сферу, которую хотят отдать очередной олигархии, очередным банкирам… Мало им ипотеки, им хочется завладеть и коммунальным хозяйством», – подчеркнул Зюганов.

По его словам, среди главных угроз для России – вымирания и обнищания населения, раскола общества, а также технологического отставания, на первом месте – износ коммунальной системы, проблемы которой может усугубить реализация планов по фактической приватизации этой сферы.

«Износ коммунальных систем – 58%... Резко выросла аварийность, потрясающе выросла – сетей на 100 км с 90-х годов выросла с 20 до 120 – в 6 раз, тепло-водоснабжения – с 15 до 70. Сокращаются дотации государства. Казалось бы, надо вкладывать – касается каждого человека, и, тем не менее, дотации сокращаются, а растут долги как снежный ком – 1,5 трлн, из них 900 млрд должны граждане. Собственно говоря, им нечем платить – 20 млн нищих, а каждый второй имеет зарплату меньше 19 (тысяч) рублей. То есть, отрасль фактически отдали на приватизацию – она приобрела аварийное состояние, и сейчас видят выход не в том, каким образом огромные ресурсы, имеющиеся у страны, вложить, чтобы каждый чувствовал себя уверенно, чтобы он пил чистую воду, чтобы работала прекрасно канализация, чтобы были благоустроены дворы и все остальное, – опять нашли топор под лавкой – отдать в так называемые концессии», – констатировал лидер КПРФ.

«Сегодня в замене нуждается 31% теплосетей, 44% водопроводов, 46% канализации и, что очень важно, почти каждый пятый лифт – аварийный. Это гигантские деньги нужны для того, чтобы реализовать эти задачи. И никакое государственно-частное партнерство не спасет. Хочу, чтобы это услышало и правительство, и [премьер Михаил] Мишустин, потому что сейчас вся эта олигархия, которая захапала нефть и газ, и все остальное, и которая, в основном, рассовывает по карманам и перегоняет деньги в офшоры, не справится с этой задачей. Они решили забрать эти коммунальные сети, вздуть тарифы и в принципе не вкладывать ничего в обновление. Процесс разрушения и обветшания продолжается ударными темпами… Никакие попытки приватизировать МУПы и ГУПы, уничтожить местное самоуправление – ни к чему хорошему не приведут. Ситуация будет только ухудшаться», – заявил Зюганов.

«Сегодня взялись за последнее – сельсоветы, МУПы и ГУПы. Это означает опять очередные десять упырей будут определять вам температуру в каждом регионе и порядок коммунального обслуживания. Это абсолютно противоестественная, антигосударственная, совершенно ненормальная линия, связанная с жизнью и бытом нашей страны. Идет процесс ликвидации форм коллективного управления», – констатировал он.

«Я обращаюсь ко всем, кто еще в состоянии сопротивляться – пришли за последним к вам. Вы не имеете права отмалчиваться, отсиживаться. Надо принимать экстренные меры. Мы подготовили и законы, и проекты, и бюджет развития, а они, вместо этого, – предлагают целую серию решений, которые ликвидируют нормальную систему управления. И это подарок Путину перед его выборной кампанией. Это не подарок. Это, вообще говоря, подстава всей стране, которая не может жить и управляться только одной исполнительной властью. Без коллективной формы организации жизни мы не можем существовать. Не можем!» – заключил Зюганов.

Москва, Мария Соколова

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