«Целенаправленно идем в никуда»: Россия движется к «великой депрессии»

Политика финансовых властей России ведет страну к «великой депрессии» на фоне отсутствия статистики о реальной ситуации. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев на парламентских слушаниях в Госдуме по реформе ЖКХ. По его оценке, сейчас огромные финансовые средства «консервируются», хотя должны работать на развитие отечественной экономики.

«У нас нефть и газ – общенациональное благосостояние. Но почему-то это достояние – 89 долларов за баррель сегодня нефть, а в бюджете учитывается всего 42. Вот вам один резерв. Уже говорили о Фонде национального благосостояния. Я по долгу службы участвую в различных совещаниях, мероприятиях, и могу сказать, не слышал ни одной отрасли, которой не нужны были инвестиции для развития. Так, может, нам все-таки подумать сообща, как нам инвестиции, которые не используются – 130 трлн рублей, а также наши кредитно-денежные институты и банковскую систему все-таки повернуть на развитие страны», – отметил он.

Парламентарий обратил внимание, что политика Банка России не работает на развитие, а служит обогащению только кредитного сектора экономики. «В условиях, когда Евросоюз на протяжении 18 лет сохраняет ставку ноль, а инвестиционную – минус два, ну наверно при нашей кредитно-денежной системе развитие вообще невозможно, а мы целенаправленно идем в никуда. Потому что три сжатия денежной массы в Америке в 30-х годах прошлого столетия привели к Великой депрессии. Наш Банк России делает четвертое сжатие, борясь с инфляцией. При том что банковская система последовательно в течение четырех лет зарабатывает. Если четыре года назад было 1,5 трлн, то в прошлом году 2,2 трлн. Может, нам все-таки, в том числе, внести в рекомендации вопрос и антимонопольщикам, и Счетной палате посчитать – может, внести закон, который инвалид Рузвельт вносил первым – это антитрестовское законодательство, запрещающее обогащаться банковской системе на разрушении собственной экономики и инфраструктуры. Рекламу Сбербанка хорошо смотреть, но, когда он 1,2 трлн получает прибыли и из них 600 млрд сразу отправляет иностранным акционерам, которые ни одной копейки не вложили ни в Сбербанк, который должен уже 30 лет вкладчикам, которых ограбили просто…» – заявил депутат.

При этом Коломейцев отметил, что планы властей о развитии страны регулярно наталкиваются на недостаток средств и в итоге оказываются провальными. «В 2008 году известная партия обещала всем нам второй раз пришествие капиталистического коммунизма. То есть, все должны были получать огромные зарплаты, пенсии, все должно быть построено в 2008 году. Но в 2007-м говорят, давайте мы программу-2020 примем. Если почитаете программу-2020, она тоже провалена. Она ведь подкреплена 12 указами президента. Все они правильные – кто из нас против того, чтобы 25 млн суперсовременных рабочих мест появились. Но они же не появились, и никто не ответил (за это). Кто из нас против, чтобы поднять нашим гражданам в два раза зарплату и социальные выплаты, и пособия? Да никто – все за», – подчеркнул парламентарий.

Как считает депутат, одна из ключевых проблем заключается в отсутствии достоверной статистики о ситуации в стране. «Методика решения есть международно-признанная. По этой методике в РФ 70% граждан живут или около черты бедности, а половина из этих 70% живет за чертой бедности. Никак не 20 млн. Я эти данные давал и [Антону] Силуанову (глава Минфина РФ), и Минэкономразвития, и на встрече с [Михаилом] Мишустиным (премьер-министр РФ). У нас ведь нет даже статистики обобщенной. В 2006 году упростили закон о статистике. В любой стране мира, если вы даете недостоверные данные, то у вас уголовное наказание не менее 6 лет, а так до 15-ти. У нас этого нет. У нас сегодня каждое министерство имеет собственный департамент статистики, который рисует для встречи с президентом самую красивую статистику», – подчеркнул он.

«Обратите внимание – по телевизору показывают систематически встречи с президентом – ну послушаешь – плакать хочется от того, какие хорошие цифры. А когда все вместе складываешь, то у нас оказывается не взлет, а посадка», – заключил Коломейцев.

Москва, Мария Соколова

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