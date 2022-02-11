Собянин заявил о прохождении пика заболеваемости «омикроном» в Москве

Пик заболеваний «омикроном» в Москве, очевидно, прошел. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. Градоначальник обратил внимание, что на прошлой неделе количество новых случаев коронавируса уменьшилось на 6%, на этой неделе снижение будет еще более существенным.

«В стационарном звене мы тоже видим постепенное снижение числа госпитализаций», – отметил Собянин, добавив, что абсолютные значения заболеваемости еще очень высокие.

«Только за прошлую неделю количество контактов медицинских работников с больными ОРВИ и ковидом (прием, консультации, диагностика и прочее) составило 780 тыс. раз. В конце января это значение достигало 800 тыс. Это – рекордные цифры за всю историю городского здравоохранения», – уточнил мэр, комментируя ситуацию в своем блоге.

Собянин также сообщил, что с учетом снижения числа обращений в специальные отделения ОРВИ и запросов на телемедицину начало сокращаться, с понедельника в Москве начнут увеличивать объемы плановой помощи в поликлиниках.

Накануне в столице был зафиксирован двукратный рост числа новых случаев коронавируса с 11, тысячи до 22,2 тысяч. Собянин уточнил, что это связано с изменением методики подсчета. Ранее для подтверждения заболевания необходим был ПЦР-тест, сейчас достаточно сделанного в поликлинике экспресс-теста. Сегодня оперативный штаб сообщил о выявлении в Москве за последние 24 часа 18 541 новых случаев Covid-19.

Москва, Светлана Антонова

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