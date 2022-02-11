«Сомнительная эффективность»: в Совете Федерации раскритиковали «инфляционные» решения правительства РФ

Меры правительства РФ по борьбе с инфляцией не учитывают долгосрочные негативные последствия для экономики и отдельных отраслей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», к такому выводу пришла временная рабочая группа верхней палаты парламента, сформированная по поручению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Согласно выводам сенаторов, действия кабинета министров зачастую неэффективны, а принятые решения не останавливают повышение цен, в том числе, на автомобильное топливо, которое за год подорожало почти на треть.

В частности, член Совета Федерации Алексей Синицын, выступая сегодня на пленарном заседании верхней палаты парламента, обратил внимание на проблемы аграриев в условиях повышения стоимости горюче-смазочных материалов (ГСМ). «Рост уровня цен по состоянию на 3 февраля по сравнению с аналогичной датой прошлого года составил на летнее дизтопливо 23,5%, а на зимнее дизтопливо практически 30%. В отдельных регионах цена на дизтопливо, а это основное топливо для сельхозработ, перевалило за отметку 70 рублей за литр. При этом затраты на ГСМ занимают существенную часть в себестоимости сельхозпродукции», – констатировал сенатор.

По его словам, реакция правительства РФ на эту ситуацию запаздывает, что вызывает серьезные нарекания. «Минэнерго совместно с Минфином разработали законопроект о внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса, предусматривающий корректировку параметров демпфирующего механизма на нефтяное сырье, который должен сдержать рост цен. Однако законопроект еще даже не внесен в Госдуму. Ну а вступит в силу, естественно, после его принятия через месяц», – пояснил он.

«По сути, на сегодня это единственное предложение по сдерживанию роста цен. Притом, что его безусловная эффективность вызвала сомнение у отдельных участников совещания, поскольку демпфирующий механизм и сейчас есть в Налоговом кодексе, но его наличие не помешало цене на дизтопливо вырасти почти на 30% за год. Проектируемым законом параметры этого механизма уточняются не радикально, компенсационный коэффициент изменяется с 0,65 до 0,83, а уменьшение допустимого диапазона превышения средней оптовой цены с 20 до 15%. Минэнерго не считает целесообразным регулирование цен рыночными методами, а в распоряжении Минсельхоза соответствующие компенсационные механизмы, как и средства на их реализацию отсутствуют», – подчеркнул Синицын, по предложению которого в Совете Федерации пройдут парламентские слушания по ценам на ГСМ.

Сенатор Андрей Яцкин со своей стороны подчеркнул, что правительством РФ преимущественно используются краткосрочные меры по сдерживанию роста цен, что в долгосрочной перспективе может негативно повлиять на инвестиционную привлекательность и финансовую устойчивость отдельных отраслей.

В итоге Матвиенко поручила направить письмо в адрес кабинета министров с выработанными рабочей группой предложениями, обратив особое внимание на выработку долгосрочных инструментов по сдерживанию роста цен. По ее словам, в первую очередь, это касается стоимости овощей.

«Эта тема, которая требует постоянного контроля, оперативного реагирования как в целом от палаты, так и от каждого сенатора по регионам, поэтому, рабочая группа выполнила свою задачу, но тему надо держать на контроле, активно взаимодействовать с правительством и реагировать», – сказала спикер Совета Федерации.

Москва, Мария Соколова

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