Проблема навоза в России «перезрела» и «взорвалась»: Матвиенко сделала жесткий выговор чиновникам Минприроды и Минсельхоза РФ

Несогласованность решений правительства РФ доводит отечественные сельхозпредприятия до банкротств, причиной которых становятся крупные штрафы за использование навоза в качестве органического удобрения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сделала жесткий выговор чиновникам кабинета министров, заявив, что проблема с навозом уже «перезрела» и «взорвалась».

Сегодня на пленарном заседании Совета Федерации во время правительственного часа с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым сенатор Анатолий Артамонов обратил внимание на проблему с органическими удобрениями. «Сельхозпредприятия традиционно на протяжении многих веков используют образующиеся в ходе жизнедеятельности животных ценные органические удобрения для повышения плодородия почв и производства сельхозпродукции без применения химии. Однако законодательство РФ в области охраны природы относит их к отходам производства, что не позволяет их использовать в хозяйственном обороте. На сельхозпредприятия накладываются колоссальные миллионные и даже миллиардные штрафы. Несмотря на неоднократные разъяснения Минсельхоза о безопасности применения органических удобрений на полях, контрольно-надзорные органы не принимают эти разъяснения во внимание», – сообщил Артамонов.

По его словам, для решения этой проблемы рабочей группой при Совете Федерации разработан проект закона, которым предлагается ввести в действие специальное регулирование в отношении отходов жизнедеятельности животных. «Принятие закона будет способствовать сокращению применения минудобрений, а значит повышению качества сельхозпродукции, ее экологичности, и соответственно уменьшению углеродного следа от производства химикатов, снизится и цена сельхозпродукции. Мы видим, какими безудержными темпами растут цены на минудобрения. Прошу оказать содействие в скорейшем согласовании проекта закона», – обратился Артамонов к главе Минприроды РФ.

Козлов в ответ отметил, что введение в законодательство термина «вторичные ресурсы» должен решить эту проблему, но все надо согласовать с министерством сельского хозяйства РФ. Это заявление вызвало резкую реакцию спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Глава верхней палаты парламента подчеркнула, что проблема давно известна Минсельхозу РФ.

«Тема эта перезрела. Совет Федерации начал этим заниматься после того, когда уважаемая Светлана Геннадьевна [Радионова] (глава Росприроднадзора), за навоз, который накопился в предприятии по производству мяса, выставила многомиллиардный штрафы, из-за которого нужно было просто закрыть производство. Когда мы этой темой занялись, ко мне обратились 10 или 15 губернаторов. В конце концов, вы что, губите отрасль?… Отрегулируйте это на федеральном уровне. А Минсельхоз знал эту проблему, знает эту проблему. И почему вы ее в сотрудничестве с Минприроды не решаете? Вот вы мне можете сказать? Или вы не погружаетесь вот так глубоко в навоз? Это как-бы не царское дело?» – обратилась спикер верхней палаты парламента к замглавы Минсельхоза Ивану Лебедеву, который со своей стороны признал, что «проблему мы знаем». «Мы все думали в разных конструкциях, как ее можно решить», – пояснил чиновник.

Лебедев заявил, что решению проблемы должно было способствовать оснащение животноводческих комплексов новейшим оборудованием, которое позволяет сегодня навоз сделать безвредным отходом с перспективой использования в качестве органического удобрения. «Мы, как могли, отраслью, мы и финансовыми инструментами поддерживали, и регуляторикой, но базово регулирует Минприроды. Мы старались всегда найти золотую середину, слыша коллег о том, что проблема действительно тоже есть. Поэтому мы считали, что оснащением, переоснащением мы действительно сможем выйти на задачу, когда эти отходы безвредны и действительно по технологической карте правильно утилизируются те, которые надо утилизировать, и сохраняем те, которые можно использовать как удобрение. Поэтому есть какие-то перекосы с точки зрения штрафов, мы об этом знаем. В ручном режиме этой ситуацией занимались», – сказал Лебедев.

Глава Минприроды со своей стороны уточнил, что данном случае Россельхознадзор берет на себя функции надзора, а Минсельхоз – администратор этих процессов. «Вот этот шаг следующий, как они это будут делать – его нет, мы его не видим. Вот из-за этого только проблема. В принципе – да, а в логике продолжения этих процессов он уйдет в неизвестность…» – заявил Козлов.

Матвиенко жестко прервала выступление министра, обратив внимание на важность проблемы. «Слушайте, заканчивайте процессом заниматься! Процессом занимайтесь, но коротко, быстро. Нужен результат! Сейчас вы опять погрязнете в этих межведомственных разговорах – все умничаете, все говорите правильно, красиво, но вопрос-то не решен! Ну давайте закроем все фермы, все сельхозпредприятия, которые производят мясо, скажем – это вредно. Так, а кушать, что будем, Александр Александрович?» – сказала спикер Совета Федерации.

«Наши деды и прадеды, когда не было химических удобрений – ну куда навоз – в удобрения. И считалось, что эти органические удобрения самые полезные. Да, наверное, там есть какие-то вредные составляющие, вы правильно говорите, надо… но нельзя же довести проблему до того состояния, когда она взорвалась. Легче всего штрафы многомиллиардные наложить, но любое министерство и ведомство, кроме своей ведомственной компетенции, – в конечном итоге, вы все отвечаете за развитие экономики страны, за развитие сельхозпроизводства. И можно так дойти до того, что всех закрывать, всех обанкротить и считать, что дело сделано. Поэтому, Александр Александрович, прошу, поддержите Минсельхоз в этом. Если что-то надо – там детали уточнить, уточните. Но надо заканчивать эту дискуссию. Надо принимать решение и создать условия для сельхозпроизводителей, чтобы мы больше своего мяса производили. А Минсельхозу регулировать... Хорошо, что финансами поддержка была, понятно, но надо в целом отрегулировать ситуацию, создать условия для наращивания производства мяса в стране. Мы в этом нуждаемся. Вы с легкостью снимаете пошлины со свинины – и тем самым подрубаете развитие своего свиноводства, понимаете? И здесь преграды. И куда не кинься, как работать сельхозникам? Нашли проблему – навоз, других проблем стране нет. Да?» – заявила Матвиенко

В итоге представители Минсельхоза и Минприроды пообещали согласовать решение по этому вопросу в течение недели.

Москва, Мария Соколова

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