Лидер КПРФ оказался в больнице

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов помещен в больницу для профилактики на несколько дней. Об этом сообщил руководитель пресс-службы компартии Александр Ющенко. По его словам, такое решение принято с учетом эпидемиологической ситуации, а также перенесенных политиком в течение последних несколько лет оперативных медицинских вмешательств.

В комментарии «Интерфаксу» Ющенко пояснил, что Зюганов был помещен в больницу по совету врачей – «в последнее время у него были признаки простудного заболевания».

«В данном случае Зюганов проходит такой профилактический контроль. Со вчерашнего дня и, я думаю, до начала следующей недели это будет плановая госпитализация, которая призвана не допустить каких-то сложных ситуаций в это непростое эпидемиологическое время. Это общий контроль с учетом предыдущих медицинских показаний», – пояснил Ющенко (цитата по ТАСС).

Ющенко уточнил, что Зюганов находится в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве.

Ранее сообщалось о госпитализации лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Москва, Светлана Антонова

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