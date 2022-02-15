ЧП в Москве: женщина выбросила с балкона своего новорожденного сына

В Москве задержана женщина по подозрению в покушении на убийство своего новорожденного сына (ч. 3 ст. 30 ст. 106 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло накануне на Ставропольской улице. Женщина в домашних условиях родила жизнеспособного младенца мужского пола. По версии следствия, подозреваемая поместила новорожденного в полиэтиленовый пакет и выбросила его с балкона с высоты 4 этажа.

«Спустя непродолжительное время ребёнок был обнаружен и незамедлительно госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается помощь», – уточнили в СКР.

В короткий срок личность подозреваемой установлена. В настоящее время женщина госпитализирована в городскую больницу, где после оказания ей медицинской помощи сотрудники СКР приступят к проведению необходимых следственных действий.

Москва, Светлана Антонова

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