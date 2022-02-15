Пьяные мигранты-дворники напали на москвичку

В Москве задержаны двое мужчин, которые в состоянии алкогольного опьянения надругались над женщиной. По данным источников РИА «Новости» в правоохранительные органах, потерпевшая опознала нападавших, которые оказались уроженцами одной из стран ближнего зарубежья, работавших в этом районе дворниками.

Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, задержанные мужчины 29 и 40 лет обвиняются по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц).

По данным ведомства, преступление было совершено 13 февраля в районе Вешняковской улицы. Обвиняемые в состоянии алкогольного опьянения напали на потерпевшую и, применяя насилие, совершили ее изнасилование. Крики женщины о помощи услышали случайные очевидцы, которые сразу обратились в правоохранительные органы. Насильники были задержаны на месте преступления.

Следствием проведены опознания обвиняемых потерпевшей, очные ставки и иные следственные действия, в ходе которых девушка указала на фигурантов, как на лиц, совершивших преступление. Назначены необходимые экспертизы.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об аресте обвиняемых.

Москва, Светлана Антонова

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