российское информационное агентство 18+

Вакцинация детей началась

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 15 февраля 2022, 12:59 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Пьяные мигранты-дворники напали на москвичку

В Москве задержаны двое мужчин, которые в состоянии алкогольного опьянения надругались над женщиной. По данным источников РИА «Новости» в правоохранительные органах, потерпевшая опознала нападавших, которые оказались уроженцами одной из стран ближнего зарубежья, работавших в этом районе дворниками.

Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, задержанные мужчины 29 и 40 лет обвиняются по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц).

По данным ведомства, преступление было совершено 13 февраля в районе Вешняковской улицы. Обвиняемые в состоянии алкогольного опьянения напали на потерпевшую и, применяя насилие, совершили ее изнасилование. Крики женщины о помощи услышали случайные очевидцы, которые сразу обратились в правоохранительные органы. Насильники были задержаны на месте преступления.

Следствием проведены опознания обвиняемых потерпевшей, очные ставки и иные следственные действия, в ходе которых девушка указала на фигурантов, как на лиц, совершивших преступление. Назначены необходимые экспертизы.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об аресте обвиняемых.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

ЧП в Москве: женщина выбросила с балкона своего новорожденного сына / ЧП в Москве: около входа в Госдуму обрушились строительные леса / В Москве снова «минируют» школы / В Москве возбуждено уголовное дело после падения ребенка с высоты 18 этажа / Оскорбление чувств верующих: СКР предъявил обвинения фигурантам эротической фотосессии около мечети / «Несмертельные пули»: стрелок из МФЦ потребовал предъявить тела убитых / Стрелка из московского МФЦ проверят психиатры / СМИ: На месте стрельбы в МФЦ обнаружена подозрительная сумка с торчащими проводами

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,