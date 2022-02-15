В московской школе умер подросток после употребления медицинского препарата

В московской школе после употребления медицинского препарата скончался подросток, еще один юноша госпитализирован. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло накануне в образовательном учреждении на севере Москвы. «Несовершеннолетний получил доступ к медицинскому препарату, после чего проследовал с ним на территорию образовательного учреждения, расположенного на севере Москвы, где употребил совместно с другими учениками. В результате употребления указанного медицинского препарата у одного из юношей развилась острая сердечная недостаточность, которая привела к его смерти на месте происшествия. Еще один из учеников госпитализирован в городскую больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь», – пояснили в СКР, не уточнив название препарата.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»