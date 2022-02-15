российское информационное агентство 18+

Вакцинация детей началась

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 15 февраля 2022, 16:25 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

В московской школе умер подросток после употребления медицинского препарата

В московской школе после употребления медицинского препарата скончался подросток, еще один юноша госпитализирован. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло накануне в образовательном учреждении на севере Москвы. «Несовершеннолетний получил доступ к медицинскому препарату, после чего проследовал с ним на территорию образовательного учреждения, расположенного на севере Москвы, где употребил совместно с другими учениками. В результате употребления указанного медицинского препарата у одного из юношей развилась острая сердечная недостаточность, которая привела к его смерти на месте происшествия. Еще один из учеников госпитализирован в городскую больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь», – пояснили в СКР, не уточнив название препарата.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Пьяные мигранты-дворники напали на москвичку / ЧП в Москве: женщина выбросила с балкона своего новорожденного сына / ЧП в Москве: около входа в Госдуму обрушились строительные леса / В Москве снова «минируют» школы / В Москве возбуждено уголовное дело после падения ребенка с высоты 18 этажа / Оскорбление чувств верующих: СКР предъявил обвинения фигурантам эротической фотосессии около мечети / «Несмертельные пули»: стрелок из МФЦ потребовал предъявить тела убитых / Стрелка из московского МФЦ проверят психиатры

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,