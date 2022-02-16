«Выписали. Чувствую себя нормально»: Зюганов в ближайшее время приступит к работе

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ближайшее время приступит к работе. Об этом сегодня сообщили представители фракции в Госдуме на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента.

Сам Зюганов сообщил СМИ, что его выписали из Центральной клинической больницы. «Да. Меня выписали. Чувствую себя нормально. Занимаюсь работой», – сообщил политик РИА «Новости».

Сообщается, что Зюганову предложено врачебное наблюдение в течение 2-3 дней.

Ранее сообщалось, что 10 февраля Зюганов был помещен на несколько дней в больницу для профилактики на фоне эпидемиологической ситуации.

Москва, Мария Соколова

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