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Среда, 16 февраля 2022, 12:29 мск

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«Выписали. Чувствую себя нормально»: Зюганов в ближайшее время приступит к работе

Фото: официальный сайт Госдумы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ближайшее время приступит к работе. Об этом сегодня сообщили представители фракции в Госдуме на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента.

Сам Зюганов сообщил СМИ, что его выписали из Центральной клинической больницы. «Да. Меня выписали. Чувствую себя нормально. Занимаюсь работой», – сообщил политик РИА «Новости».

Сообщается, что Зюганову предложено врачебное наблюдение в течение 2-3 дней.

Ранее сообщалось, что 10 февраля Зюганов был помещен на несколько дней в больницу для профилактики на фоне эпидемиологической ситуации.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Зюганов Геннадий

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