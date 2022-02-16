Били куском мяса: глава Следственного комитета поручил разобраться с издевательством над детьми в подмосковном центре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку фактов издевательства над детьми в подмосковном центре развития.

Как говорится в сообщении ведомства, речь идет о скандале, который освещался в эфире федерального канала по поводу жалоб родителей детей с особенностями развития на жестокое обращение в одном из центров развития в Красногорске.

«Ранее СМИ уже обращали внимание на сомнительные методы одного из специалистов по постановке речи. На опубликованных видеокадрах «специалист» силой удерживает ребенка, бьет его куском сырого мяса по голове и рукам, осыпает мальчика мукой и кидает ему в лицо кофейные зерна», – уточнили в СКР.

Москва, Светлана Антонова

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