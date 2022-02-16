Госдума ужесточила наказание для педофилов

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в окончательном чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которые предусматривают дополнительные условия для ужесточения наказания педофилов. Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, эти меры не окончательные – в перспективе возможны новые решения.

Согласно принятому законопроекту, решено ввести отягчающие обстоятельства, если преступление совершено лицом: проживающим с ребенком; несущим обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего; осуществляющим трудовую деятельность в сферах образования и воспитания несовершеннолетних.

«Законом ужесточается наказание за укрывательство тяжких преступлений против детей до 14 лет. В этих случаях наказание составит до одного года лишения свободы», – уточнил спикер Госдумы.

Кроме того, вводится ответственность за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних с использованием Интернета – до шести лет лишения свободы.

Москва, Светлана Антонова

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