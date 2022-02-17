Мэрия Москвы будет отслеживать происшествия в онлайн-режиме

Правительство Москвы намерено доработать онлайн-систему мониторинга криминогенной обстановки с помощью мобильного приложения «Сводка», которое сможет отражать карту происшествий в режиме реального времени и собирать информацию о запросах москвичей в Интернет-поисковиках, пишет газета «Коммерсантъ».

Как отмечает издание, из данных портала госзакупок следует, что 9 февраля подведомственное департаменту информационных технологий (ДИТ) Москвы ГКУ «Информационной город» заключило контракт с ООО «КАМА Технологии» (учреждено в Перми в мае 2016 года Евгением Овчаровым) на доработку «Информационно-аналитической системы мониторинга криминогенной обстановки и общественной безопасности» столицы. Сумма контракта составила 158 млн рублей. Работы должны быть выполнены в течение полугода.

Предполагается, что приложение будет использовать данные «Яндекс.Карт» и 2ГИС, которые позволят отслеживать «инциденты» на карте. Их можно будет ранжировать в зависимости от различных параметров. Кроме того, предусмотрено, что система будет собирать данные из «Яндекс Wordstat» (сервис для оценки пользовательского интереса к конкретным тематикам и для подбора ключевых слов рекламодателями) и аналогичной системы Google Trends.

Как полагают аналитики, приложение может помочь правоохранительным органам быстрее реагировать на инциденты. При этом опасаться, что власти смогут использовать персональные данные о запросах конкретных пользователей в поисковиках, скорее, не стоит, считают опрошенные газетой эксперты.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»