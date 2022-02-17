«Новое воспламенение войны»: Кремль встревожен провокациями Киева в Донбассе

В Кремле опасаются, что информационные атаки Запада из-за ситуации вокруг Донбасса могут в любой момент спровоцировать воспламенение войны. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, последняя информация о провокациях со стороны Киева в отношении Луганской и Донецкой народных республик вызывает тревогу.

«Мы неоднократно предупреждали о том, что чрезмерная концентрация вооруженных сил Украины в непосредственной близости от линии разграничения вкупе с возможными провокациями может представлять страшную опасность. Вот сейчас видим, что идут эти страшные провокации, видим сообщения от представителей самопровозглашенных республик о том, что на линии соприкосновения идёт обмен ударами, что первые удары пришли как раз со стороны Украины. Это тревожная информация. Мы продолжаем наблюдать», – сказал Песков, слова которого цитирует РИА «Новости».

При этом спикер Кремля выразил сожаление, что оппоненты России не замечают агрессивных действий Киева в отношении Донбасса. «Мы сожалеем, что наши оппоненты предпочитают абсолютно не замечать агрессивных устремлений Киева на линии соприкосновения. Мы сожалеем, что они забыли, как жгли людей в Одессе, забыли, как убивали людей на Донбассе, когда там шла гражданская война», – подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента РФ также обратил внимание, что Запад, безосновательно обвиняя Россию в «агрессии», не призывает Киев не возобновлять гражданскую войну. «Это плохо, потому что каждый момент рискует перейти из области информационных атак в последствия, которые вызовут новое воспламенение войны в непосредственной близости от наших границ», – заявил Песков.

Москва, Светлана Антонова

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