Пытался добить дочь топором: следствие настаивает на мере пресечения для 82-летнего москвича

Следственный комитет России намерен ходатайствовать об избрании меры пресечения в отношение 82-летнего москвича, который обвиняется в покушении на убийство своей дочери. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.

Как уточнили в СКР, речь идет о ЧП, которое произошло днем 17 февраля в квартире жилого дома на Криворожской улице. Между отцом 1939 года рождения и дочерью 1966 года рождения произошел конфликт, в ходе которого пожилой мужчина нанес женщине множественные удары молотком по голове. Потерпевшая, спасаясь, выбежала на улицу, где отец догнал ее и нанес ещё несколько ударов по голове топором.

Пенсионера остановили случайные очевидцы. Женщина в тяжёлом состоянии госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь.

Фигурант после задержания частично признал свою вину. Для оценки его психического состояния здоровья будет назначена экспертиза.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»