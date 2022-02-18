«Форпост традиционных ценностей»: России как империи нужна не национальная идея

России нужна не национальная идея, а всемирно-историческая концепция, которая сделает ее привлекательной в глазах гражданина любого государства. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал депутат Госдумы от «Единой России», политтехнолог Олег Матвейчев. По его оценке, сейчас Россия привлекательна для остального мира как форпост традиционных ценностей.

«Национальная идея России не нужна, потому что Россия не маленькое государство типа какой-нибудь Чехии и тому подобное. Россия – это огромная империя, глобальный игрок. Соответственно, России нужна идея мирового масштаба – наднациональная, всемирно-историческая – та, которая, если что, понравится и негру престарелых лет, и латиноамериканскому индейцу, и китайцу, и индусу, и так далее. То есть, это должны быть всемирно-исторические концепции», – считает Матвейчев.

Парламентарий обратил внимание, что тенденции для формирования наднациональной России уже очевидны на фоне противостояния других ведущих концепций. «Либерализм такой концепцией является, социализм, коммунизм, христианство или другие мировые религии. Но поскольку они все столкнулись друг с другом, они тоже мировыми быть перестали. Соответственно, нужны концепции, которые могли бы быть предложены всему миру и которые сделают в глазах всего мира Россию привлекательной. И они есть в качестве предложений», – пояснил он.

«Это процесс не быстрый – и выработки таких идей, и адаптации, и принятия. Но процесс этот идет. И вместе с Россией, которая, безусловно, в 21-м веке будет играть все бОльшую и бОльшую роль, выкристаллизуется и такая идея», – полагает Матвейчев.

Парламентарий отметил, что на данный момент основной составляющей всемирно-исторической концепции России являются традиционные ценности. «Сейчас пока да, речь идет о консерватизме – что Россия является для всего мира форпостом традиционных ценностей. Поэтому мы привлекаем внимание и европейских консерваторов, и китайских, и даже австралийских – вроде они к англо-саксонскому миру принадлежат, но огромное количество поклонников Путина есть. В арабском мире и других местах, когда мы провозглашаем, что мы традиционные ценности будем отстаивать и мы их не забываем – это вызывает большие симпатии к России», – констатировал он.

Матвейчев обратил внимание, что сейчас доминируют три идеологии – либерализм, коммунизм и консерватизм. «Мы играем на консервативном поле, в принципе, довольно успешно, и получаем, грубо говоря, треть симпатий людей. Будет ли это дальше развиваться, или превратится в более интересную какую-то идею, может, с элементами консерватизма и традиционных ценностей, но одновременно и с принятием каких-то новых идей, – это как раз дело философов продолжать развивать, выстраивать и, собственно говоря, побеждать вместе с Россией», – заключил он.

Москва, Мария Соколова

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