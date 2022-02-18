Глава МИД РФ: Косовские наемники направлены в Донбасс

Министерство иностранных дел России обладает информацией об отправке в Донбасс наемников из самопровозглашенной республики Косово, а также Албании и Боснии и Герцеговины. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, отвечая на вопросы RT.

«Есть информация о том, что наемников в Косово, Албании, Боснии и Герцеговине набирают и для того, чтобы выбивать Россию из равновесия и направлять их в том числе в Донбасс. Перепроверяем это сейчас», – сказал Лавров, слова которого цитирует официальный сайт МИД РФ.

«Косово и некоторые другие части Западных Балкан становятся рассадником преступности. Там есть террористы, наркоторговцы. Там вербуют наемников для участия в боевых действиях в конфликтах, которые исподволь разжигают в том числе США», – пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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