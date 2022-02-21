В Москве задержана депутат Мосгордумы

Депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Янчук сообщила о своем задержании. Парламентарий уточнила, что доставлена в ОВД «Измайлово».

«Задержали полицейские на улице, долго не говорили, зачем доставляют, потом фактически стали обвинять в организации какого-то митинга, никаких документов при доставлении не показали», – заявила Янчук в своем телеграм-канале.

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Ранее депутат сообщала, что продолжается давление на экоактивистов, москвичей и политиков, выступивших в защиту Троицкого леса и против строительства школы на его территории. «Вменяют некую несогласованную акцию. При этом никакого состава правонарушения найти по факту не могут», – поясняла Янчук, обращая внимание, что 12 февраля была проведена встреча жителей Троицка с депутатом Госдумы Анжеликой Глазковой. По ее словам, тогда события начали развиваться по неожиданно жесткому сценарию: после общения с парламентарием начались задержания активистов, репортёров, политиков и даже музыкантов.

Москва, Светлана Антонова

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