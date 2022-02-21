Россия получит «вторую Польшу»: США готовят на Украине «грузинский» сценарий

Ситуация вокруг Донбасса фактически идентична событиям в Грузии 2006-2008 годов, только в гораздо большем масштабе. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, развязкой нынешнего обострения вполне может стать военный конфликт с участием России.

«Ситуация сильно напоминает канун пятидневной войны. Вот я улавливаю фактически все параллели, которые произошли тогда вокруг Грузии, и то, что происходит сейчас, только в гораздо большем масштабе. 2006-08 годы – провальный диалог, угроза, конфронтационная риторика между Россией и Западом – что бы мы ни говорили, что бы мы ни предлагали, никаких не было на это ответов», – отметил эксперт.

Фененко обратил внимание, что в тот период Грузию, как и сейчас Украину, накачивали оружием. «Помните эти агрессивные заявления Саакашвили о том, что у нас лучшая армия в Восточной Европе, что надо будет и мы дойдем до Ростова в случае войны, куда-то там еще… Как он кричал тогда на параде демонстративно вместе с американскими представителями…Были постоянные концентрации грузинских войск, постоянные проверочные выстрелы. Это была репетиционная военная операция 2006 года против сванов. Мы это прекрасно помним», – констатировал он.

«Я не исключаю, что вот этой развязкой (на Украине) может стать военный конфликт. Другое дело, какой это будет военный конфликт, в каком формате... Вот из того, что я вижу в американской аналитике, они делают ставку на август 2008 года – два, только в большем масштабе», – подчеркнул Фененко.

Как считает эксперт, американские аналитики прорабатывают конкретные сценарии дальнейшего развития событий. «Россия вмешивается в конфликт, получает крупные санкции, которые бьют, кстати, по европейскому энергетическому сектору очень сильно и привязывают страны ЕС к США энергетически. Дальше Россия доходит до границ Донецкой и Луганской области, ну может быть, при очень большом везении берет Харьков, а, может, и не берет, после чего подписывается Минск-3. Далее на Украину вводятся ограниченные силы НАТО на линию соприкосновения. Вот раздел Украины – вам капля, нам море, вам – Крым, Донбасс, плюс – санкций пакет, может быть, Харьков, если сильно повезет. Вся остальная Украина, извините, наша», – предположил он.

«Дальше после этой войны Россия получает из Украины вторую Польшу – фактически народ, одержимый реваншем, одержимый ненавистью к России, который охотно согласится на любое военное присутствие. Вот, в общем-то, тот сценарий войны, как его видят в США. Там не видят войну, что Россия пойдет до Днепра или куда-то еще. Там именно его видят, как недельное фехтование для нанесения ударов на линии соприкосновения. То есть, повторение грузинского варианта с дальнейшим политическим торгом и политическими последствиями», – заключил Фененко.

Москва, Мария Соколова

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