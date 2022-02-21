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Понедельник, 21 февраля 2022, 15:56 мск

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Депутата Мосгордумы обвинили в нарушении правил участия в уличной акции

В отношении депутата Мосгордумы от КПРФ Елены Янчук составлен протокол об административном правонарушении, касающемся правил участия в уличной акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) в Троицке. Об этом сама парламентарий сообщила в своем телеграм-канале.

Telegram: Телеграм-канал Янчук

«Вышла из ОВД. Составили протокол о нарушении правил участия в акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) в Троицке. О дате суда известят отдельно. Хотя никакой незаконной акции там не было, а с троичанами работаю по их обращениям. Вместо этого, лучше бы власти начали переговоры с людьми по ситуации с Троицким лесом!» – прокомментировала ситуацию депутат.

Стоит отметить, что после новостей о задержании Янчук депутат Госдумы Сергей Обухов направил в адрес правоохранительных органов запрос «с целью обеспечить права депутата». «Никакого митинга она не организовывала, а то, что сейчас творится – продолжающийся беспредел силовиков и преследование популярного депутата-коммуниста, борющейся за права граждан», – подчеркнул парламентарий.

Как ранее поясняла Янчук, продолжается давление на экоактивистов, москвичей и политиков, выступивших в защиту Троицкого леса и против строительства школы на его территории. «Вменяют некую несогласованную акцию. При этом никакого состава правонарушения найти по факту не могут», – поясняла Янчук, обращая внимание, что 12 февраля была проведена встреча жителей Троицка с депутатом Госдумы Анжеликой Глазковой. По ее словам, тогда события начали развиваться по неожиданно жесткому сценарию: после общения с парламентарием начались задержания активистов, репортёров, политиков и даже музыкантов.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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