Московские больницы постепенно возобновляют прием плановых пациентов

Часть московских стационаров возвращается к плановой работе на фоне стабилизации заболеваемости Covid-19. Об этом сообщила руководитель столичного оперативного штаба, вице-мэр Анастасия Ракова.

По ее словам, в настоящее время фиксируется количество заболевших почти в пять раз меньше пиковых значений конца января-начала февраля. Число госпитализаций пациентов с Covid-19 за неделю уменьшилось на 30%. Также отмечено снижение заболеваемости среди детей и подростков.

Ракова уточнила, что к плановой работе возвращаются часть стационаров, временно перепрофилированных для приема пациентов с Covid-19, в том числе перинатальный центр больницы имени Л.А. Ворохобова, который после открытия сразу же начал прием пациентов с коронавирусом.

В общей сложности будут доступны более двух тысяч коек.

При этом в полном объеме возобновляется оказание плановой медицинской помощи в детских стационарах, не перепрофилированных для приема пациентов с Covid-19. В ближайшее время прием плановых пациентов возобновят еще 8 КТ-центров, организованных для диагностики коронавируса.

Москва, Светлана Антонова

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