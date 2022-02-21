«Война неизбежна»: Игорь Стрелков оценил перспективы конфликта в Донбассе

Война в Донбассе неизбежна: в ближайшие дни решится, когда начнется ее горячая фаза. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил экс-глава Минобороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков сегодня на брифинге в Москве. По его оценке, начало боевых действий станет отправной точкой для признания народных республик Донбасса.

«Это (признание) произойдет только в том случае, если между РФ и Украиной начнутся активные военные действия. Рано или поздно, они обязательно начнутся – в этом я убежден с 14-го года. Начнется ли она (война) прямо сейчас, когда РФ относительно к ней готова, когда на границах Украины собраны войска со всей страны в ответ на сосредоточение ударных группировок на границах Донбасса, или она начнется позже в еще более худших для России условиях, – я не знаю. Это вопрос, который, вероятно решится буквально сегодня-завтра, по крайней мере, в ближайшие дни», – считает Стрелков.

Военный эксперт обратил внимание, что «без указания администрации президента РФ» не могла произойти поддержка фракцией «Единая Россия» в Госдуме предложения КПРФ об обращении к главе государства о признании независимости ДНР и ЛНР. «Соответственно, это либо заготовка на случай войны, либо козырь в игре с уважаемыми партнерами. А скорее всего, – и то, и другое… Если боевые действия начинаются официально, Минск прекращает свое действие, объявляют о полном срыве этих договоренностей. Полагаю, что в этом случае на признание Донецкой и Луганской республики много времени не займет», – пояснил он.

Как полагает Стрелков, Украину в любом случае надо нейтрализовать, чтобы Киев не смог угрожать России в будущем. «Если она (война) не будет достаточно решительной и не поставит точку в этом конфликте, то тогда у РФ есть высокие шансы потерпеть фиаско в будущем в этом направлении. Что я имею ввиду под нейтрализацией… Я имею в виду не полное ее завоевание, но лишение Украины возможности в дальнейшем угрожать войной РФ, чем она, собственно говоря, занималась все последние семь лет, не скрывая при этом, что использует минские соглашения только в качестве времени на подготовку к этой войне в будущем», – уточнил он.

«Украину, как минимум, необходимо разделить на части, вывести из ее состава русскоговорящие регионы, Новороссию, которые исторически никогда Украине не принадлежали, за исключением советского времени. Лишить ее армии, то есть принудить ее к миру вооруженным путем, и окончательно. То есть, принудив ее к военно-политической капитуляции, к официальному отказу от Крыма, Донбасса – поскольку минские соглашения мертвы, и мертвы практически изначально, – и, желательно, к отказу от Новороссии. Желательно, чтобы в Киеве в результате этой войны либо нынешняя власть полностью официально капитулировала, юридически закрепив эту капитуляцию, либо следующая власть, которая за ней придет, стала бы лояльной к РФ не на словах, а на деле. Вот это я называю нейтрализацией украинской угрозы», – подчеркнул эксперт.

«Все полумеры, только исключительно защита республик Донбасса или даже возникновение новых каких-то анклавов на территории Украины, охраняемых российскими войсками, только приведут к затягиванию и к ухудшению ситуации для РФ в будущем», – заключил Стрелков.

Москва, Мария Соколова

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