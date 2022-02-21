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Понедельник, 21 февраля 2022, 17:54 мск

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Российские военные уничтожили украинские бронемашины, пятеро диверсантов ликвидированы

Прорвавшаяся на территорию РФ диверсионная группа из Украины уничтожена: подбиты две бронемашины, которые попытались эвакуировать лазутчиков, пятеро противников ликвидированы. Об этом сообщили в Южном военном округе.

«В результате боестолкновения пять нарушителей границы Российской Федерации из состава диверсионно-разведывательной группы уничтожены. Среди военнослужащих Вооруженных сил РФ и пограничных войск ФСБ России пострадавших нет», – говорится в сообщении, которое приводит «Интерфакс».

По данным Южного военного округа, диверсионная группа была обнаружена пограничным нарядом ФСБ в понедельник, 21 февраля, около 06:00 по московскому времени в районе населенного пункта Митякинская (Ростовская область) на участке государственной границы РФ с Украиной.

Как сообщается, в ходе боестолкновения для экстренной эвакуации диверсионной группы с территории Украины через государственную границу с РФ вошли две боевых машины пехоты Вооруженных сил Украины. Однако прибывшее к месту боя подразделение ВС РФ уничтожило обе БМП из противотанкового оружия.

Ранее сегодня в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ сообщили, что выпущенный с территории Украины снаряд полностью разрушил место несения службы пограничников в Ростовской области примерно в 150 метрах от госграницы. Пострадавших в этом инциденте также нет.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Юго-Восток Украины

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