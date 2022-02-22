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Вторник, 22 февраля 2022, 15:10 мск

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«Удесятерить силы – наверстать отставание»: Зюганов усомнился в готовности России к западным санкциям

Архив. Фото: официальный сайт Госдумы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов усомнился в готовности России к западным санкциям, которые могут последовать после признания Москвой суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Как считает политик, Россия еще не ликвидировала отставание в экономике.

«Чтобы была у нас подлинная безопасность, нам исключительно важно, первое, сменить финансово-экономический курс. Тот курс, который мы сегодня реализуем, не даст нам возможности уйти от жестких санкций», – заявил Зюганов на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента.

Лидер КПРФ привел в пример космическую отрасль, обратив внимание, что в советское время «на космическом корабле ни одного болта, ни одной деталюшки не было иностранного производства». «Хотя вчера [премьер-министр Михаил] Мишустин заявил, что они готовы, я вижу по электронике, радиоуправлению, машиностроению, робототехнике, искусственному интеллекту – мы здесь должны утроить, удесятерить силы для того, чтобы наверстать отставание», – подчеркнул Зюганов.

Сегодня Госдума ратифицировала договоры о сотрудничестве с республиками Донбасса, парламенты которых также проголосовали в поддержку этих документов.

Напомним, США, Евросоюз и Великобритания подготовили санкции, которые, судя по заявлениям западных политиков, «очень сильно ударят по России» после признания независимости ДНР и ЛНР. Вторая серия санкций последует в случае вторжения на Украину.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Зюганов Геннадий

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