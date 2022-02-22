Кремль назвал границы, в которых признан суверенитет республик Донбасса

Суверенитет народных республик Донбасса признан Россией в границах, в которых новые государства себя провозглашали. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом представитель Кремля уклонился от прямого ответа на вопрос, входит ли в эти границы Мариуполь или только в настоящее время подконтрольная Луганску и Донецку территория.

«(Признаны) в тех границах, в которых они существуют и были провозглашены. И были провозглашены, и существуют», – сказал Песков, слова которого цитирует «Интерфакс».

Агентство отмечает, что на уточняющие вопросы пресс-секретарь президента РФ заявлял: «Мне нечего добавить».

Ранее сегодня председатель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников обращал внимание, что ДНР и ЛНР занимают территорию меньше, чем это было на референдуме (о самоопределении), но они (республики) считают, что их государственность распространяется на ту территорию тоже».

Накануне замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявлял, что Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в их фактических границах. Позже в МИД РФ поясняли, что Россия признает республики Донбасса в границах, в которых их власти осуществляют полномочия.

Москва, Светлана Антонова

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