«Это наш моральный долг»: Совет Федерации ратифицировал договоры с ДНР и ЛНР единогласно

Сегодня Совет Федерации на внеочередном заседании единогласно ратифицировал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Как отметила спикер верхней палаты парламента Валентна Матвиенко, поддержка документов является моральным долгом сенаторов.

«Мы обязаны здесь и сейчас сделать этот важный шаг. Этого требуют от нас и наши граждане, наша история и наша совесть. Это наш моральный долг», – сказала она.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал договоры судьбоносными – «по сути, это охранные грамоты». Бывший заместитель главы МИД РФ, сенатор Григорий Карасин со своей стороны подчеркнул, что для ДНР и ЛНР вопрос ратификации договоров является «гуманитарной акцией».

Сенаторы единогласно одобрили документы. «Мы являемся непосредственными участниками исторических событий, которые происходят в наши дни», – прокомментировала итоги голосования Матвиенко.

Ранее договоры с ДНР и ЛНР были ратифицированы в Госдуме, а также в парламентах народных республик.

Соглашения позволят тесно сотрудничать в области внешней политики, в деле защиты суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности. В частности, документы предусматривают совместную охрану границ ДНР и ЛНР, а также дают право строительства, использования и совершенствования вооруженными силами друг друга военной инфраструктуры и военных баз (объектов).

«Стороны будут совместно принимать все доступные им меры для устранения угрозы миру, нарушения мира, а также для противодействия актам агрессии против них со стороны любого государства или группы государств и оказывать друг другу необходимую помощь, включая военную, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН», – говорится в договорах.

Кроме того, соглашения предусматривают сотрудничество по широкому спектру направлений в экономической, социальной, гуманитарной сферах.

Документы заключаются сроком на 10 лет с автоматическим продлением на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит путем письменного уведомления о своем желании прекратить их действие не позднее чем за шесть месяцев до истечения очередного периода.

Москва, Мария Соколова

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