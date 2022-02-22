Путин прокомментировал «планы» восстановления имперских границ

Россия не намерена восстанавливать империю в прежних границах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. По его словам, постсоветские государства должны чувствовать себя спокойно в этом отношении – ситуация с Украиной является исключительной.

«Сразу же хочу сказать: мы видим и предвидели, можно сказать, спекуляции на эту тему – на тему о том, что Россия собирается восстановить империю в имперских же границах. Это абсолютно не соответствует действительности», – подчеркнул Путин, слова которого цитирует пресс-служба Кремля.

Президент РФ обратил внимание, что «после распада Советского Союза Россия признала все новые геополитические реалии и, как Вы знаете, активно работает над укреплением нашего взаимодействия со всеми странами, независимыми государствами, возникшими на постсоветском пространстве». «Даже в острых, очень острых ситуациях, которой является, скажем, нагорно-карабахское урегулирование, мы всегда действовали очень аккуратно, исходя из интересов всех вовлечённых в этот процесс государств, и всегда старались добиться взаимоприемлемых решений», – пояснил он.

При этом Путин выразил сожаление, что «после государственного переворота на Украине такого уровня и качества взаимодействия с Украиной мы не видим, оно исчезло».» Хочу подчеркнуть: именно после госпереворота и незаконного захвата власти теми, кто это сделал», – сказал он.

Президент РФ сообщил, что перед визитом Алиева провел переговоры с президентом Казахстана. «Думаю, это второй очень хороший пример того, что Россия только поддерживает суверенитет наших соседей, всячески укрепляет его. Казахстанский пример говорит то же и подтверждает именно такую нашу политику», – уточнил Путин, обратив внимание, что «с Украиной другая ситуация». «Связано это с тем, что, к сожалению, территория этой страны используется третьими странами для создания угроз в отношении самой Российской Федерации. Дело только в этом», – заверил глава российского государства.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»