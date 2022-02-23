Президент ЦАР объяснил признание ЛДНР соображениями безопасности мирных граждан

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера поддержал решение признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. По его мнению, подобный шаг поспособствует снижению насилия в Донбассе и сохранит жизни мирного населения.

«Согласно нашему анализу, оно (решение – прим. ред.) направлено на сохранение жизней людей и поддерживается многими, потому что направлено на то, чтобы избежать насилия и потерю человеческих жизней», – заявил президент в беседе с журналистами РИА Новости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин издал указы о признании независимости республик Донбасса, а также поручил установить с ними дипломатические отношения и обеспечить их безопасность силами Армии России.

Таким образом, ЦАР попадает в список стран, поддержавших Россию в вопросе признания ЛДНР. В него также входят Сирийская Арабская Республика (САР), Южная Осетия, Абхазия, Сербия.

О поддержке со стороны сирийского президента Башара Асада сообщил координатор группы ГД по связям с парламентом САР Дмитрий Саблин:

«Я говорил о ситуации в Донбассе с президентом Сирии Башаром Асадом. Он сказал, что Сирия также будет готова признать их, как она признала Южную Осетию и Абхазию».

Вместе с этим 22 февраля были ратифицированы десятилетние договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между РФ и республиками.

В ЦАР также знают о готовности РФ прийти на помощь союзникам с целью защиты мирного населения. В 2018 году правительство пригласило военных инструкторов из России, которых западная пресса связывает с «ЧВК Вагнера», для обучения военнослужащих национальной армии. В результате уровень подготовки офицеров FACA существенно вырос, что позволило добиться стабилизации обстановки в стране.

Москва, Екатерина Попова

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