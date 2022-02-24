«Лучше бы этого не было, но катастрофы не будет»: обвал финансового рынка никак не отразится на экономике РФ

Запад и его сторонники в России используют обвал на биржах для манипуляции общественным мнением, хотя обрушение финансового рынка никак не отразится на экономике страны. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Олег Матвейчев сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, падение курса рубля может коснуться только десятой части россиян.

«Наша фондовая биржа не имеет никакого отношения к нашей экономике. В общем-то и американская биржа – далеко не все в американской экономике. Но в российской системе координат, в российской реальности это точно не является определяющим, это даже какого-то процента не означает. Может биржа вообще завтра закрыться и больше не существовать – это никак не отразится на нашем ВВП или еще чем-то», – сказал Матвейчев.

Как считает парламентарий, обвал котировок на бирже сторонники Запада используют для манипуляции мнением россиян. «На это обращают внимание либо сознательные пропагандисты западные – вот, смотрите, цифры… Им же надо как-то манипулировать общественным мнением. Либо те, кто заблуждается, учились в наших вузах или читали газет много либеральных, и думают, что биржа в России имеет какое-то значение для экономики. Забудьте просто про это и не обращайте внимания», – подчеркнул он.

Говоря о курсе рубля, парламентарий отметил, что его нестабильность может коснуться лишь десятую часть россиян. «Мы все живем в рублях. У нас даже загранпаспорта имеет меньше 20% населения. А пользуются ими регулярно, то есть выезжают за границу – им нужна валюта и все остальное, – только порядка 10%. Поэтому это не коснется большого количества людей. Если говорить о покупках, поставках и так далее, то у страны достаточно золотовалютных резервов, запасов и так далее – для того, чтобы обеспечивать себе достаточный закуп тех вещей, которые нам нужны в народном хозяйстве. Что нужно – импортозаместимо», – заявил Матвейчев.

«Не первый раз рубль падает. После [ухода президента США Барака] Обамы это было, но помним, что мы живем все. И более того, у нас еще ВВП растет, вот как в последнем году, в том числе, и по паритету покупательной способности. Так что не говорю, что все совсем хорошо – лучше бы этого не было, но и катастрофы никакой не будет», – заключил Матвейчев.

Ранее сообщалось, что сегодня на фоне обострения ситуации в Донбассе российский финансовый рынок пережил крупнейший обвал, когда котировки снижались до 50%. Курс рубля рухнул до исторически минимальных отметок. На биржевых торгах евро вплотную приблизился к отметке в 100 рублей, обновив максимальное значение с декабря 2014 года. Курс доллара впервые с января 2016 года поднялся почти до 88 рублей.

Москва, Мария Соколова

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