«Реакция – паническая»: банкир оценил масштабы обвала российского финансового рынка

Реакция российского финансового рынка на военную операцию РФ в Донбассе носит панический характер, но проблемы носят затяжной характер. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, чтобы дать профессиональную оценку реальной ситуации, нужно время.

«Сейчас реакция рынка, очевидно, паническая. А паническая реакция рынка никогда не бывает объективной… Самые неумные действия на обывательском уровне происходят, когда люди в состоянии паники, по крайней мере, в экономике и, особенно, в финансах, на валютном рынке – непродуманные и неоправданные действия. Это не означает, что можно сейчас давать какие-то позитивные или апокалипсические прогнозы. Надо некоторое время выждать, с точки зрения того, на каком уровне рынок «устаканится». Через довольно короткое время будет ясность – на уровне политики и на уровне экономики», – пояснил эксперт.

При этом банкир обратил внимание, что проблемы российского финансового рынка носят затяжной характер и лишь усугубляются политическими событиями. «Вспомним мудрое изречение классика, что экономика – концентрированное выражение политики. И в данном случае других экономических предпосылок к таким скачкам нет. У нас есть, безусловно, внутриэкономические проблемы, финансового рынка. Мы об этом говорим уже не первый год, и о стагнации 8-летней затянувшейся, и о кредитно-денежной политике, которая безусловно не способствует укреплению недооцененного рубля. И нынешняя ситуация способствует тому, что это падение рубля усиливается. А люди, не имея возможности оценивать долгосрочно – тем более, что это затянувшаяся какая-то недооценка национальной валюты, национальной экономики – они, конечно, поддаются паническим движениям», – подчеркнул Тосунян.

«Эта очень краткосрочная реакция рынка. Так что – давайте наберемся терпения, и немножечко без своих каких-то глупостей переживем короткий промежуток времени, хотя бы день-два, и потом будем анализировать. Потому что что-то прогнозировать и какие-то давать долгосрочные прогнозы я не берусь… В этой ситуации будут выигрывать какие-то сомнительные валюты типа крипто-валюты, и сомнительные действия участников рынка, которые будут идти куда угодно, только убегая от нашего рубля. Неправильно это. Это потом очень дорого может обойтись», – пояснил эксперт, отметив, что ситуация зависит «от слишком многих факторов», а политические факторы – наименее предсказуемы.

Ранее сообщалось, что сегодня на фоне обострения ситуации в Донбассе российский финансовый рынок пережил крупнейший обвал, когда котировки снижались до 50%. Курс рубля рухнул до исторически минимальных отметок. На биржевых торгах евро вплотную приблизился к отметке в 100 рублей, обновив максимальное значение с декабря 2014 года. Курс доллара впервые с января 2016 года поднялся почти до 88 рублей.

Москва, Мария Соколова

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