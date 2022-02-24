«Где вообще Набиуллина?!» Падение уровня жизни в России будет драматичным

Обвал на отечественном финансовом рынке спровоцирован бездействием Банка России, который опоздал с мерами по стабилизации экономики. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, главной угрозой в нынешней ситуации может стать дальнейшее обнищание россиян.

«Когда российские банки стали уже предлагать валюту по 100, по 110 рублей за доллар – это полный хаос. А где Центробанк, где министерство финансов, где валютные органы регулирования и контроля? Почему нет никакой информации с их стороны? Они молчат. Только ввели запрет на короткие продажи – якобы остановить панику, но это решение было очень сильно запоздалым. Я вообще не вижу никаких причин, почему ЦБ не мог бы обеспечить курс рубля на любом уровне: 635 млрд долларов валютных резервов, из которых 14 трлн – Фонд национального благосостояния. Плюс, рекордно бьем валютно-экспортные выручки – позволяет в моменте обеспечить курс и 70, и 65 рублей за доллар. Тем более, что сейчас котировки нефти взлетели выше 100 долларов за баррель, котировки газа в Европе уже 1350 долларов – скачок на 35% за сегодняшнее утро», отметил Жуковский.

По оценке эксперта, ситуация очень напоминает 2014 год, в связи с чем главная задача сейчас – «не допустить дальнейшего скачка цен, галопирующей инфляции, роста бедности, обнищания населения».

«Не допустить это возможно, если будет смена социально-экономической политики, если российские финансовые власти будут заниматься делом. Сейчас вопросов очень много. Сейчас мы видим, что действительно устроили панику, как в 14-16 годах. Сейчас самый большой риск – что под разговоры о патриотизме, о вставании с колен, нам объяснят – ну вы держитесь… Как в 14-м году было – большой подъем патриотизма, русский мир, народовластие, деолигархизация, деофшоризация... Но по факту у нас и с русским миром как-то не задалось, 2,5 млн убыль населения с 2016 года, превышение смертности над рождаемостью. Один миллион с лишним только в прошлом году у нас убыль населения из-за развала социальной сферы, оптимизации, роста цен и низкого уровня жизни. С деолигархизацией тоже большие проблемы – богатство крупных капиталов и бизнеса выросло за последние 6 лет, только в прошлом году белее чем на 56 млрд долларов с рекордным вывозом капитала – 72 млрд долларов в прошлом году и 390 млрд за пятилетку», – подчеркнул Жуковский.

«Обещали не перекладывать на плечи населения внешнюю политику, а внешняя политика – всегда продолжение внутренней политики. В итоге – после 2014 года вместо того, как ожидали многие, избавления тяжкого наследия Гайдара-Чубайса-Ельцина с 90-х, вот этой всей Кудринско-Силуановско-Набиуллинской политики олигархии, в итоге перекинули бремя на население: введение всех этих «Платонов», платежи за капремонты, кадастровые оценки недвижимости, девальвация рубля с 35 на 80 рублей за доллар – более чем в 2,5 раза с ростом цен примерно таким же, сопоставимым – в 3 раза, повышение пенсионного возраста, повышение ставки НДС, налоговый маневр в нефтегазовой отрасли, из-за чего у нас бензин, дизель даже при падающей нефти дорожали. Главное, чего боится народ – прежде всего, это то, что столкнется с резким драматичным падением уровня жизни из-за роста цен, девальвации рубля», – констатировал эксперт.

В этой связи Жуковский обратил внимание на официальные данные Банка России по реальной инфляции: падение уровня жизни россиян продолжается. «Прогноз (Банка России) выглядел крайне дилетантски. Что значит инфляция в 4% на три года? Она растет по факту. Она сейчас 8,8% официально на 11 февраля, и продовольственная – выше 11%. Реально цены выросли ни на какие не на 8%. Сам ЦБ публикует – что наблюдаемая населением инфляция составляет около 17,5% в прошлом году, сейчас – около 16%, многие товары первой необходимости вообще подорожали на 25, 30, 40%. Даже капуста – на 160%, морковка – на 50%, картофель – 60%», – пояснил он.

«Я тут не разделяю оптимизма, что у нас будут высокие цены на сырье – будет много денег, будет рост экономики, рост доходов населения. Этого, к сожалению, не происходило и не происходит», – сказал Жуковский.

«Где вообще Набиуллина?! Что она делает? Куда она пропала? Что она, за городом чай пьет? Идет паника, идет скупка валюты. Какая была проблема ввести запрет на куплю-продажу валюты на короткие продажи и выйти с интервенциями, имея такие огромные валютные резервы. Вопросов очень много, ответов очень мало. Самый главный страх, что сейчас бремя войны, когда считают… в народе, почитайте соцсети, как это подается – просто у людей восприятие, что сейчас снова у нас свалят в кучу вот этих всех расходов на плечи населения, что мы опять за это все будем выплачивать из своего кармана. Тем более, что население, к сожалению, после 14-го года», – пояснил Жуковский.

Москва, Мария Соколова

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