Минобороны РФ: Сопротивление оказывают вооруженные отряды украинских националистов

Группировки войск Донецкой и Луганской народных республик продолжают контрнаступательные действия на подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) при огневой поддержке российской армии. Как говорится в официальном заявлении Минобороны РФ, в настоящее время в районе боевых действий сопротивление оказывают в основном вооруженные отряды националистов.

«Военнослужащие украинских вооруженных сил от боевых столкновений стараются уклоняться и договариваются о коридорах для выхода без вооружения из зоны операции. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу дал специальные распоряжения всем командирам подразделений относиться с уважением к украинским военнослужащим», – говорится в официальном сообщении российского оборонного ведомства.

В Минобороны пояснили, что в распоряжении министра Шойгу подчеркнуто, «с учетом того, что военнослужащие ВСУ, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам, относиться к ним с уважением. Проработать создание безопасных коридоров для выхода сложивших оружие украинских военнослужащих из районов проведения операции к своим семьям».

Комментируя обстановку в регионе, Минобороны РФ обратило внимание, что группировка войск Донецкой народной республики, наступая в направлении населенного пункта Волноваха, продвинулась на глубину до 7 километров. «В ходе боевых действий сдались 14 военнослужащих ВСУ. После взятия у них подписки об отказе от вооруженного сопротивления, все они будут отпущены к своим семьям. Группировка Луганской Народной республики в районе населенного пункта Степовое, несмотря на ожесточенное сопротивление националистических батальонов, продвинулась еще на один километр. В результате ударов российских вооруженных сил выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. В том числе 11 аэродромов военно-воздушных сил, 3 командных пункта, пункт базирования военно-морских сил Украины, а также 18 радиолокационных станций зенитных-ракетных комплексов ПВО С-300 и «Бук – М1». Сбит боевой вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ-2», – уточнили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны РФ подчеркнули, что удары Вооруженными силами РФ не наносятся как по украинским городам, так и по социальным объектам в воинских гарнизонах. «То есть, домам офицерского состава, жилым домам и казармам, чтобы избежать потерь среди украинских военнослужащих и членов их семей», – подчеркивается в сообщении.

При этом в Минобороны РФ опровергли данные о поражении украинскими войсками российского штурмовика. «В Воздушно-космических силах России в результате ошибки техники пилотирования потерпел аварию штурмовик Су-25. Летчик благополучно катапультировался и уже находится в расположении своей воинской части», – пояснили в российском оборонном ведомстве.

Москва, Светлана Антонова

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