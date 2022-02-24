«Все попытки по нулям»: Путин объяснил опасность Украины

Действия России на Украине являются вынужденной мерой. Как заявил на встрече с предпринимателями президент РФ Владимир Путин, «нам просто не оставили никаких шансов поступить иначе».

«Вот это самое главное, чтобы было понятно: то, что происходит (на Украине) – вынужденная мера. Нам просто не оставили никаких шансов поступить иначе», – сказал глава российского государства (цитата по «Интерфаксу»)

Путин обратил внимание, что возникшие для страны риски безопасности сделали невозможными иные средства реагирования на них. «Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно. Все попытки по нулям», – отметил он.

«Я, честно говоря, даже удивлен – мы ни на миллиметр не сдвинулись ни по одному вопросу. Повторю: это вынужденная мера, потому что могли такие риски для нас создать, что непонятно, как наша страна существовала бы», – уточнил Путин.

Напомним, утром Путин принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. На Украине введено военное положение. Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой.

Москва, Светлана Антонова

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