В Москве задержаны 600 участников антивоенной акции

Сегодня вечером в центре Москвы сотрудники полиции задержали 600 человек на несанкционированной антивоенной акции. Как говорится в официальном сообщении столичного главка МВД, участники демонстрации доставлены в отделы внутренних дел.

«Сотрудники ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных ведомств предприняли все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности в районе проведения несогласованного публичного мероприятия в центральной части города. За различные нарушения общественного порядка задержаны 600 участников мероприятия, которые доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства. В отношении них решается вопрос о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством», – сообщила московская полиция.

Стоит отметить, что аналогичные акции прошли в других российских регионах. В частности, в Екатеринбурге несанкционированная акция протеста против военной спецоперации на Украине завершилась около 22.00 по местному времени.

Антивоенная акция в Екатеринбурге

Акция в уральской столице началась на площади 1905 года около 18 часов. Там же спустя час прошли первые задержания. Для этого привлекли подразделения ОМОН. Точное количество задержанных неизвестно, но, по данным разных СМИ, оно может составлять от 30 до 90 человек. УМВД по Екатеринбургу пока официальных данных не предоставило.

В Санкт-Петербурге задержано не менее 50 человек после аналогичной акции.

Москва, Светлана Антонова

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