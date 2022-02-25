СКР настаивает на аресте девушки, бросившей в полицию на антивоенной акции «коктейль Молотова»

Следственный комитет ходатайствует на аресте девушки, которая накануне на антивоенной акции в Москве бросила бутылку с зажигательной смесью в полицейских. Об этом сообщила пресс-службы столичного главка ведомства.

ЧП произошло вечером 24 февраля. Против девушки 1999 года рождения возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ).

В СКР уточнили, что в ходе допроса фигурантка признала вину частично, и пояснила, что изучила способ и самостоятельно изготовила зажигательную смесь.

Напомним, накануне в Москве сотрудники МВД задержали 600 человек, вышедших с протестом против войны на Украине. Аналогичные стихийные выступления прошли в ряде других регионов РФ.

Москва, Светлана Антонова

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