Рост цен и повышение ключевой ставки ЦБ: в Госдуме сказали, к чему готовиться россиянам

России на фоне нестабильности отечественной валюты стоит ждать роста инфляции, что подтолкнет Центральный банк к очередному повышению ставки. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, при любом развитии событий Запад продолжил бы ужесточение санкций в рамках стратегии по ослаблению России.

«Санкции, конечно, – неприятная штука. Конечно, они скажутся на жизни в нашей стране, но драматично точно не скажутся. В условиях санкций мы живем уже около десятка лет, если не больше. Можно вспомнить акт Магнитского, а он был принят задолго до того, как Крым стал российским и задолго до событий на Украине. Санкционная политика в отношении России методично проводилась, и по нарастающей. И если бы не было Украины, значит придумали бы что-то еще. Видимо, была стратегия на выдавливание России как крупной экономической державы, создание ей проблем», – пояснил Аксаков.

Парламентарий обратил внимание, что Россия становится все большим конкурентом на экономическом рынке, что невыгодно США. «Очевидно форпостом давления являлись США, поскольку Россия на территории Европы является конкурентом США с точки зрения поставки энергоресурсов, нефти, нефтепродуктов и газа. Сельхозпродукция в последнее время пошла. И Россия начала уже технологическую, машиностроительную продукцию поставлять в Европу. Кстати, и в США. При этом геополитически, стратегически Россия как крупный экономический игрок не интересен. Так же, как и Китай – и против Китая создаются проблемы. И очевидно, разобравшись с Россией, обрушились бы на Китай. И уже обрушиваются», – констатировал Аксаков.

При этом депутат отметил, что обвал рубля усилит инфляцию и подтолкнет Банк России к дальнейшему ужесточению политики. «Курс рубля упал, соответственно, импортные товары, которые поставляются в Россию, будут расти в цене в рублевом выражении. Это будет влиять и на уровень инфляции, поэтому можно ожидать еще какого-то повышения ключевой ставки можно ожидать в связи с необходимостью бороться с инфляцией», – отметил он.

Говоря о падении российского рынка акций, Аксаков отметил, что это удар и по западным участникам финансового рынка. «Довольно существенное падение, и это удар не только по российским финансовым институтам, а это удар по американским инвесторам, потому что почти 50% акций Сбербанка – это инвестиции американцев, частных инвесторов», – сказал Аксаков.

При этом депутат обратил внимание, что любое санкционное решение имеет серьезные последствия и для тех, кто вводит ограничения. «Что касается «Свифта», решение пока не принято, но, в том числе, я понимаю, что это как раз результат просчитывания последствий для европейской и американской экономики», – отметил парламентарий.

По его оценке, «больше ничего серьезного» России по санкциям не грозит. «Покушение на наш суверенный долг, вернее, на наши резервы – это уже объявление войны фактически. Думаю, что до этого не дойдет. Ну и вообще в целом, не все измеряется деньгами… Конечно, неприятные вещи, но быть рабом, быть исполнителем воли… В чем правда-то жизни, Россия в определенном смысле управлялась Америкой. И в 90-е годы, как говорят, даже Путин говорил, что представители американской разведки чуть ли не в правительство входили, давали советы, команды как нам управлять страной. Но эти советы и команды не работали на пользу страны – она, как известно, разваливалась на глазах, и экономически тоже, и финансово. При этом вроде бы была дружба, «фрочланд», «френдшип» и так далее. Так что – в такое доброе отношение трудно верится. Фактически жизнь показала обратное», – заключил Аксаков.

Москва, Мария Соколова

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