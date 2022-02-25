Собянин отменил часть ковид-ограничений

В Москве отменили обязательную самоизоляцию для пожилых людей и «удаленку». Соответствующий указ подписал столичный градоначальник Сергей Собянин. По его данным, пик заболеваемости «омикроном» точно пройден, и с понедельника поликлиники начнут увеличивать объемы плановой медпомощи.

«В Москве продолжается устойчивое снижение заболеваемости «омикроном». По сравнению с пиком конца января число новых случаев ковида уменьшилось более чем в 3 раза. Количество госпитализаций сократилось вдвое, в том числе по детям – на 80%. Стационары и поликлиники возвращаются к работе в обычном режиме и увеличивают плановый прием пациентов», – сообщил Собянин в своем блоге.

Мэр также отметил, что в этих условиях ряд ограничений будет отменен. «С понедельника, 28 февраля 2022 г. отменяется блокировка транспортных карт для всех москвичей старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания. Требование о переводе 30% работников на удаленный режим работы из обязательного переводится в рекомендательное», – уточнил Собянин.

Напомним, за минувшие сутки в Москве выявлено 3 333 новых случая коронавируса.

Москва, Мария Соколова

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