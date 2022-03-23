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Среда, 23 марта 2022, 12:01 мск

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«Ситуация невозможная»: в Госдуме допустили отставку вице-премьера Новака

Александр Новак. Фото: официальный сайт Госдумы

Вице-премьер РФ Александр Новак может не сохранить своей должности по итогам сегодняшнего правительственного часа в нижней палате парламента. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Олег Нилов. По его оценке, нужно срочно менять в нынешних условиях санкционного давления экономическую политику в топливно-энергетическом комплексе.

«Сегодня важнейшим является час правительства вице премьера Александра Новака. Наши вопросы, предложения, переходящие в требования, в основном о ценах на топливо – солярку, бензин, газ, на электроэнергию, потому что сегодняшние испытания, которые проходит Россия в связи с объявленной войной экономической и санкционной, – невозможно, это мы утверждаем, будет преодолеть с победными результатами без изменения политики», – подчеркнул Нилов.

При этом депутат обратил внимание, что важнейший вопрос для начавшейся аграрной посевной кампании в России – «обеспечения независимости, выживаемости» – при нынешних ценах на энергоресурсы остается под угрозой. «Без изменения ситуации для аграриев, говорить о рекордных прорывах невозможно… В Туркменистане газ бесплатен для абсолютного большинства граждан. Напомню, что катастрофические потрясения в Казахстане начались после того, как цены на газ были увеличены в два раза и достигли 20 в пересчете рублей. Сегодня в России 28-29 – стоимость газа на заправках для автомобилей. Ситуация вообще недопустимая», – заявил Нилов.

«Я не уверен, что господин Новак, если не сделает сегодня вот таких заявлений, если не ответит на наши вопросы – предложения – требования, сможет оставаться на своем посту. Потому что прежняя политика, прежняя философия работы на экспорт закончилась по понятным причинам – принято решение заблокировать Россию, оставить ей все ресурсы. Ну надо этим пользоваться, но не с точки зрения получения сверхдоходов для корпораций, для добывающей отрасли, бюджета, пополнения карманов за счет граждан. Это недопустимо и невозможно», – полагает парламентарий.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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